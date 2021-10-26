«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность Х5

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась на подъеме. Лидерами роста стали акции компании Русгрейн (+14,23%). В аутсайдеры попали бумаги ИСКЧ (-4,48%). Пара USD/RUB закрылась ниже отметки 70.

Пара USD/RUB опустилась ниже 70. Основная причина повышения курса отечественной валюты к доллару — рост цены на нефть. Brent достигла $86 за баррель, что эквивалентно 6 тыс. руб. Такое движение рубля, на наш взгляд, нельзя считать укреплением в полном смысле этого слова. Если цена на нефть в соответствии с прогнозами крупных инвестбанков на предстоящую зиму достигнет $100, пара USD/RUB опустится в район 60. В то же время высокая рублевая стоимость нефти создает дополнительную нагрузку на экономику, а ускорение инфляции препятствует увеличению объема прямых инвестиций. Учитывая комплекс этих факторов, мы оставляем базовый прогноз для пары USD/RUB в диапазоне 70–75 до конца года.

X5 Group (+3,58, рекомендация: «покупать», цель: 4 947 руб.) отчитается за третий квартал. Выручка компании увеличилась на 14% г/г, до 557,1 млрд руб. Мы прогнозируем EBITDA (IAS 16) на уровне 68,5 млрд руб., что соответствует рентабельности 12%, а прибыль ожидаем в размере 6 млрд руб. Долговая нагрузка, по нашим расчетам, составит 3,1х EBITDA. Компания проведет встречу с инвесторами 27 октября.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Во многом вектор движения котировок продолжит определять внешний фон. Прогноз для пары USD/RUB: 69,50–70,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 4200–4250 пунктов.