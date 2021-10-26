«Открытие»: Улучшение прогнозов по нефти взбодрило российский рынок

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России неоднозначный. Валюты риска пытаются укрепляться, но в остальном ситуацию нельзя назвать позитивной.

Рынки Китая и Гонконга вновь под давлением проблем застройщиков. Металлы дешевеют на опасениях падения спроса со стороны строительной отрасли КНР.

Вероятно, что на старте дня российский рынок проявит осторожность. Рубль способен продолжить укрепление на фоне налогового периода.

Во вторник днём статистики немного, а вот вечером в США опубликуют индексы цен на жильё. Ожидается, что сводный индекс S&P/CS 20 крупнейших городских образований ускорил рост в августе до 20,1% с 19,9% в июле. Далее в США индекс потребительского доверия от Conference Board, статистика продаж нового жилья. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

В России операционные итоги III квартала сообщит Polymetal, а X5 Retail Group отчитается по МСФО.

Улучшение прогнозов по нефти взбодрило российский рынок

В течение дня индекс МосБиржи уходил в минус, но улучшение прогнозов по нефти и общая положительная динамика сырьевых контрактов позволили рынку прервать падение и вновь нацелиться на взятие новых исторических максимумов. Энергетический кризис от Европы до Китая удерживает высокие цены на газ, а также обеспечивает нефть дополнительным спросом. Плюс к этому прогнозы погоды в Европе говорят о наступлении холодов в ноябре, что вряд ли будет способствовать накоплению газа в европейских ПХГ.

По итогам торгов 25 октября индекс МосБиржи — 4254,98 п. (+1,4%), а индекс РТС — 1 919,58 п. (+2,2%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 95,094 млрд рублей.

7 отраслевых индексов выросли и 3 снизились. Сектор строительных компаний упал на 2,1%, став аутсайдером торгов. Повышение ставки ЦБ РФ приведёт к повышению ставок по ипотечным кредитам, что вряд ли способствует росту спроса на недвижимость. Поэтому сектор в октябре потерял уже 12,2%.

Основной прирост рынку обеспечил сектор нефти и газа (+2,0%). Бумаги «Газпрома» подорожали более чем на 1,7%, а лидерами сектора стали «ЛУКОЙЛ» (+3,77%) и «Роснефть» (+3,36%). В Goldman Sachs полагают, что до конца года нефть Brent может подняться в цене выше $90 за баррель. На торгах в понедельник Brent в моменте достигала $86,70 за баррель.

Группа ММК опубликовала финансовые результаты по итогам 3 квартала 2021 года. Показатель EBITDA упал на 19,4% кв/кв до $1,157 млрд. Выручка снизилась на 6,9% кв/кв до $3,031 млрд. Чистая прибыль опустилась до $819 млн с $1,031 млрд кварталом ранее. FCF в июле—сентябре сократился на 25% кв/кв до $409 млн. Общий долг ММК на конец III квартала года составил $1,04 млрд, увеличившись относительно прошлого квартала ($996 млн). По итогам работы в 3 квартале совет директоров ММК рекомендовал выплатить дивиденд в размере 2,663 рубля на акцию. По итогам 2 квартала ММК выплатил 3,53 рубля на акцию.

Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: Относительно слабые финансовые результаты ММК оказались в первую очередь следствием снижения объемов продаж группы, о чем уже сообщалось ранее. Дополнительными негативными факторами стали введение экспортных пошлин, а также существенное удорожание основных сырьевых ресурсов, из-за чего у ММК увеличилась удельная себестоимость выплавки сляба на 12% кв/кв. На снижение FCF также повлиял рост оборотного капитала в связи с увеличением экспортных продаж с более длинными сроками реализации. Как мы уже отмечали, IV квартал может получиться для ММК еще более непростым на фоне ухудшения глобальной конъюнктуры и дальнейшего удорожания угля. Вдобавок капитальные вложения Группы в IV квартале 2021 года ожидаются выше уровня III квартала.

Ритейлер «Лента» также поделился своей финансовой отчетностью по итогам 3 квартала. Розничная выручка увеличилась на 13,5% до 116,1 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 91,4% до 4,18 млрд рублей. EBITDA выросла на 31,1% до 10,36 млрд рублей, а рентабельность этого показателя составила 8,8% — выше, чем 7,6% в аналогичном периоде прошлого года.

Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: Существенный рост финансовых показателей «Ленты» в III квартале в годовом сопоставлении связан с консолидацией приобретенных розничных сетей «Билла» и «Семья», что в совокупности одномоментно добавило сети более 230 магазинов. При этом динамика Ленты по итогам 9 месяцев совершенно не впечатляет, даже несмотря на активное развитие онлайн-продаж, которые по итогам января-сентября выросли в 3,9 раза, до 12,307 млрд рублей. Таким образом, отставание от лидеров индустрии - Магнита и X5 – по итогам 9 месяцев, по всей видимости, продолжит увеличиваться.

Чистая прибыль банковского сектора РФ в сентябре 2021 года снизилась на 20% к предыдущему месяцу до 196 млрд рублей, главным образом из-за отрицательной переоценки ОФЗ на фоне роста ключевой ставки, сообщил Центробанк в обзоре банковского сектора. По итогам девяти месяцев 2021 года прибыль банков РФ выросла на 65% к аналогичному периоду прошлого года до 1,9 трлн рублей.

Высокая доходность продолжает укреплять рубль

Рубль продолжил своё укрепление после решения ЦБ РФ 22 октября повысить ключевую ставку на 75 базисных пункта до 7,5%. Текущие доходности облигаций уже являются привлекательными в долгосрочной перспективе. Поэтому на рынке справедливо ждут притока капитала нерезидентов, который также будет способствовать укреплению российской валюты.

Параллельно можно говорить о поддержке налогового периода. В условиях высоких цен на нефть, уголь, газ и металлы приток валютных средств позволяет преодолевать сопротивление бюджетного правила.

На Forex доллар усиливал свои позиции. DXY повышался на 0,2% и торговался выше 93,80 п. Однако достижения американца в большей степени были сосредоточены в парах с евро и иеной. Валюты сырьевой направленности, напротив, укрепляли свои позиции. NZD и AUD отыгрывали у американского визави 0,2% и 0,3% соответственно. Турецкая лира потеряла около 2% против доллара и достигла очередного исторического минимума около 10,0 за доллар. Президент Турции отдал распоряжение о высылке послов США и ещё девяти западных стран, обвинив дипломатов во вмешательстве во внутренние дела страны. Позже посольства сделали заявления о приверженности дипломатическим правилам и отсутствии намерений вмешиваться во внутреннюю политику Турции, но лире это особо не помогло.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 93,82 (+0,19%),EUR-USD - $1,161 (-0,32%),GBP-USD - $1,377 (+0,12%),USD-JPY – 113,71 (+0,22%),USD-RUB – 69,71 (-0,89%),EUR-RUB – 80,90 (-1,18%).

Tesla вошла в клуб компаний с капитализацией более $1 трлн

Dow Jones и S&P 500 обновили свои исторические максимумы. Своими синхронными достижениями индексы отметили начало одной из самых загруженных отчётностью недель. За пять торговых дней отчитаются более 150 компаний, чьи акции входят в расчётную базу S&P 500. Впрочем, не только отчёты призывали рынок к росту.

Акции Tesla подорожали на 12,66%. Hertz Global Holdings заказала 100 тыс. автомобилей Tesla для включения их в парк аренды в Северной Америке. После столь стремительного роста котировок капитализация Tesla превысила $1 трлн.

PayPal Holdings (-2,7%) заявляет об отсутствии планов по покупке социальной сети Pinterest (-13%).

Акции Facebook дорожали на вечерней сессии. Компания отчиталась о прибыли $3,22 на акцию при ожиданиях рынка $3,19. Однако выручка составила $29,01 млрд при ожиданиях рынка $29,57 млрд. Кроме отчётности, Facebook выделяет ещё $50 млрд на программу обратного выкупа акций. С IV квартала Facebook Reality Labs будет отчитываться отдельно от головной компании.

Всего 2 отраслевых индекса снизились и 9 показали рост. Снижение показали финансы (-0,15%) и недвижимость (-0,43%). Самый сильный рост был в секторе цикличных товаров (+2,11%).

По итогам торгов:

DJIA - 35741,15 п. (+0,18%),

S&P 500 - 4566,48 п. (+0,47%),

NASDAQ - 15226,71 п. (+0,90%).

Строительная отрасль Китая в кризисе

Торги в Азии проходили разнонаправленно. Если в Японии рынок повышался за счёт слабой иены и позитивного импульса в США, то в Гонконге рынок продолжает демонстрировать слабость из-за проблем China Evergrande.

Иена вновь слабеет, приближаясь к уровню 114 за доллар, что позитивно для акций японских экспортёров. Акции Sony дорожали более чем на 2% перед отчётностью. Котировки вернулись к максимуму с 2000 года.

Не успел китайский рынок успокоиться по поводу судьбы застройщика Evergrande, как схожие проблемы появились у Modern Land, которая также пропустила платежи по своим облигациям. Власти КНР планируют провести во вторник совещание с застройщиками для прояснения ситуации с долгами, номинированными в долларах США. Динамика цен на недвижимость говорит об охлаждении сектора и проблемы China Evergrande могут оказаться далеко не единственным случаем. Ситуация осложняется тем, что власти страны рассматривают планы по новому налогу на недвижимость. Индекс недвижимости в Гонконге терял около 5%.

На Forex продолжилось укрепление доллара. DXY повышался почти на 0,1% и торговался на уровне 93,90 п. Впрочем, достижения американца вновь были против иены и евро, а вот валюты сырьевой направленности усиливали свои позиции. AUD укреплялся на 0,25%.

По состоянию на 8:45 мск:

NIKKEI 225 - 29122,09 п. (+1,82%),

Hang Seng - 25973,14 п. (-0,61%),

Shanghai Composite - 3600,00 п. (-0,27%).

Физические поставки угля в КНР не торопятся дешеветь

Стоимость угольных фьючерсов в Китае снижается пятую сессию подряд. На товарной бирже в Чжэнчжоу цена упала на 35% от своего исторического максимума в район 1250 юаней за тонну с поставкой в январе. Однако на спот рынке ситуация изменяется не столь стремительно. Спот поставки в порту Циньхуандао подешевели лишь на 17% до уровня около 2100 юаней за тонну. Это более чем вдвое превышает максимальную цену прошлой зимой.

Нефть незначительно снижалась в рамках азиатских торгов. Ближайшим важным событием для рынка будут отчёты по запасам. Предварительные результаты опроса Reuters показали, что на рынке ждут роста запасов нефти в США на 1,7 млн бар. и снижение запасов нефтепродуктов. Прогнозы холодной погоды на ноябрь в Европе и Северной Америке создают основу для новой волны роста. В Goldman Sachs полагают, что потребление бензина и дизельного топлива вышло на средние показатели за пять лет. Более того, дорогой газ и уголь в мировом масштабе послужили стимулом для дополнительного спроса на нефть в объёме 1 млн бар. в сутки. Соответственно, текущий рынок оказался в реальном физическом дефиците.

По состоянию на 9:00 мск: