Комментарии

ПСБ: Доходность ОФЗ более 3-лет ушла выше 8% годовых

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В понедельник рынок рублевых облигаций продолжил отыгрывать решение ЦБР поднять ставку до 7,5% (+75 б.п.) и комментарий о возможности еще нескольких повышений ставки на ближайших заседаниях. Доходность гособлигаций выросла на 10- 28 б.п. Весь участок кривой ОФЗ срочностью более 3-лет стал выше 8% годовых. Причем длинные ОФЗ (10-15 лет) стали торговаться с дисконтом к бумагам 3-5 лет в размере 10 б.п. На наш взгляд, это справедливо с учетом ожиданий снижения ключевой ставки в долгосрочной перспективе в диапазон 5-6%. Внешний фон вчера складывался нейтрально для рынка рублевых облигаций. Цены на нефть прибавили 0,5%, приближаясь к 86,0 долларов за баррель. UST-10 завершили день без изменений, с доходностью около 1,63% годовых. Локальные облигации ЕМ преимущественно торговались в боковом диапазоне.

Сегодня с утра на глобальных рынках наблюдается повышение аппетита к риску, который поддерживается сильной корпоративной отчетностью в США. Рост оптимизма на глобальных рынках может оказать поддержку российскому рынку облигаций после сильных продаж за последнюю неделю. Сегодня ожидаем стабилизации доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 8,0 – 8,1% годовых.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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