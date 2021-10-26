ПСБ: Сегодня утром на глобальных рынках формируется смешанный фон

Мы ждем, что настроения на рынках в течение дня улучшатся по мере публикации отчетности в США

Во вторник мы ожидаем, что пара доллар-рубль попробует протестировать отметку 69,5 руб., с возможным стремлением к 69 руб.

Стабильность внешнего фона сегодня, по нашему мнению, позволит индексу МосБиржи в течение первой половины дня остаться у отметки 4250 пунктов

В течение дня ожидаем стабилизации доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 8,0–8,1% годовых

Выручка Ленты (ПОКУПАТЬ) за 9 мес. по МСФО увеличилась на 4,7% г/г, до 336 млрд руб. – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Лента показала умеренно позитивные результаты. Компания уверенно наращивает долю в секторе, обращая особое внимание на мелкоформатные магазины. Темп роста онлайн-сегмента продолжает оставаться одним из самых высоких в отрасли. Прибыль за 9 месяцев снизилась на фоне роста коммерческих расходов, но почти удвоилась в 3 квартале. Также появились данные, что Лента может начать платить дивиденды в 2022 году. Полагаем, что компания имеет высокий потенциал органического роста. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 280 руб. на акцию.

ММК (ПОКУПАТЬ) отчитался за 3 кв. на уровне ожиданий, а за 9 мес. показал рекордные результаты – (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: На снижение квартальных результатов повлияло увеличение продаж на экспорт (с более длинными сроками поставки) на фоне замедления внутреннего спроса. При этом по итогам 9 месяцев 2021 года ММК показал рекордные результаты на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на глобальных рынках стали. Совет директоров рекомендовал к выплате промежуточные дивиденды в размере 2,66 руб. на акцию. Накопленная дивидендная доходность по итогам 2021 года может достичь 10%. Смотрим позитивно на перспективы ММК и рекомендуем «покупать», целевой уровень – 89 руб.

ПАО «Промсвязьбанк»