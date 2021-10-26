«Фридом Финанс»: Квартальная прибыль заряжает оптимизмом

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 25 октября на американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. Индекс S&P 500 прибавил 0,47%, достигнув 4566 пунктов, Nasdaq вырос на 0,90%, а Dow Jones прибавил 0,18%. После неуверенного старта S&P 500 в течение дня закрепился на положительной территории. В плюсе были девять из 11 входящих в индекс широкого рынка секторов. Компании «роста» выглядели лучше компаний «стоимости». Лучше рынка торговались сектора циклических потребительских товаров (+2,11%), энергетических компаний (+1,44%) и материалов (+0,45%). В минус ушли бумаги коммунальных компаний (-0,43%) и финансового сектора (-0,15%).

Компания Hertz подтвердила заказ на 100 тыс. автомобилей Tesla (TSLA: +12,7%) к 2022 году.

PayPal (PYPL: +2,7%) заявил, что в настоящее время не готовит сделку по поглощению Pinterest (PINS: -12,7%).

Kimberly-Clark (KMB: -2,2%) отчиталась за третий квартал скорректированной прибылью ниже прогнозов аналитиков.

Поддержку фондовым площадкам продолжают оказывать новости о том, что демократы на этой неделе готовы согласовать пакет социальных расходов. Кроме того, ожидается голосование по «двухпартийному» плану инфраструктурных реформ объемом $1 трлн. Сектор циклических потребительских товаров оказался в лидерах благодаря росту акций Tesla, рыночная капитализация которой достигла $1 трлн на фоне сильных результатов за квартал и новости о крупнейшем заказе электромобилей компанией Hertz.

Около четверти входящих в S&P 500 компаний отчитались за третий квартал. По данным FactSet, их прибыль превысила ожидания почти на 13,5% против 16,5% и почти 22,5% за два предыдущих отчетных периода текущего года. Однако превышение прогноза по-прежнему значительно опережает средний показатель за пять лет, равный 8,4%. В качестве сдерживающих рост факторов большинство эмитентов указывают сбои в цепочке поставок и удорожание сырья.

Фьючерсы на нефть марки WTI в начале дня подорожали на $85,00 за баррель, а затем снизились до 83,73 за баррель.

Большинство фондовых площадок Юго-Восточной Азии завершили сессию 26 октября в минусе. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,66%, китайский CSI 300 упал на 0,33% и лишь японский Nikkei 225 повысился на 1,77%. EuroStoxx 50 с открытия торгов растет на 0,28%.

Доходность 10-летних трежерис держится на отметке 1,63%. Цена на фьючерс Brent превышает $85,9 за баррель. Золото подорожало до $1806 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4540–4590 пунктов.

Сегодня выйдут данные по продажам нового жилья на рынке в США за сентябрь (прогноз: 760 тыс. против 740 тыс. в августе), а также данные индекса доверия потребителей (CB) за октябрь (прогноз: падение до 108,3 с предыдущего значения 109,3 пункта).

Квартальную отчетность в этот вторник представит Microsoft (MSFT). Согласно консенсус-прогнозу Factset, выручка корпорации вырастет на 18,2%, до $44 млрд, разводненная non-GAAP EPS увеличится на 14,3%, до $2,08. Рыночные оценки фактически не изменились за последние несколько месяцев. Первоначальный прогноз менеджмента компании предполагал рост объемов реализации на 17,7%.

В центре внимания будут данные по продажам ключевых облачных продуктов в категории SaaS-решений, рост которых начинает постепенно замедляться, что характерно для этого сектора в целом. Интересует участников рынка и состояние спроса на IaaS-решения. Ожидаются прогнозы менеджмента в отношении продаж ОС Windows 11, которая была выпущена в начале октября текущего года. В фокусе внимания рынка будет прогноз продаж и маржи на следующий год. В отношении последнего показателя не исключаем повышения оценок в связи с запланированным увеличением цен на офисные продукты. Мы сохраняем целевую цену по акции Microsoft на уровне $286, рекомендация —«держать».

Индекс настроений от Freedom Finance повысился до 61 пункта.

S&P 500 накануне в очередной раз обновил исторический максимум. Индикатор MACD сигнализирует о сильных позициях «быков», а RSI приближается к зоне перекупленности. Индекс широкого рынка стремится к верхней границе восходящего канала, однако позитивный импульс постепенно угасает. Это дает основание ожидать краткосрочную коррекцию к ближайшему уровню поддержки в области 50-дневной скользящей средней.