ПСБ: Рост доходностей по ОФЗ негативно сказывается на прибыли банков

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Рост доходностей по ОФЗ негативно сказывается на прибыли банков

Российский рынок торговался в небольшом минусе в первой половине дня. Внешний фон характеризуется незначительным снижением котировок нефти и промышленных металлов. Вновь источником тревог служит строительный сектор Китая, где застройщики зачастили с просрочками платежей по долговым обязательствам. В Европе инвесторы предпочли сосредоточиться на позитивной отчётности компаний, но для российских экспортёров китайский фактор имеет более весомое значение.

· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 4253,55 п. (-0,03%), а индекс РТС - 1930,83 п. (+0,59%).

· Сектор финансов терял около 1,0% из-за слабости бумаг TCS Group и Сбербанка. В сентябре прибыль банковского сектора РФ снизилась на 20% во многом из-за отрицательной переоценке ОФЗ на фоне повышения ставки Центробанка. Тенденция продолжится в октябре, поскольку ставка вновь была повышена и сразу на 75 базисных пунктов. Также нельзя исключать ещё одно повышение ставки до конца года.

· Бумаги Polymetal теряли более 2,5%. Производство Polymetal в III квартале 2021 года снизилось на 8% год к году, до 437 тыс. унций золотого эквивалента. Производство за 9 месяцев уменьшилось на 4% на фоне планового снижения содержаний на Кызыле, Светлом и Воронцовском и составило 1,151 млн унций золотого эквивалента. Продажи золота остались примерно на уровне прошлого года - 406 тыс. унций в III квартале и 1,002 млн унций по итогам 9 месяцев. Выручка Polymetal в III квартале снизилась на 7% год к году из-за падения цен на золото и серебро и составила $819 млн. Выручка по итогам 9 месяцев составила $2,093 млрд, что на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Чистый долг компании на конец сентября составил $1,897 млрд, за квартал он вырос на 4% на фоне выплаты промежуточных дивидендов. Polymetal подтверждает производственный план на 2021 год в объеме 1,5 млн унций золотого эквивалента. Компания также сохраняет прогноз TCC на уровне $700-750 на унцию эквивалента и AISC на уровне $925-975 на унцию.

· Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: Относительно резкое снижение производства Polymetal в III квартале в годовом сопоставлении связано с эффектом высокой базы. В целом же компания подтвердила производственный план, который не предусматривает существенного изменения добычи по сравнению с прошлогодними показателями.

· X5 Retail Group в III квартале 2021 года увеличила чистую прибыль (здесь и далее по МСФО 17) на 14,2% по сравнению с прошлогодним показателем, до 13,647 млрд рублей. Скорректированная EBITDA выросла на 9,2% г/г, до 42,804 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 7,9% (8,1% годом ранее). Выручка компании увеличилась на 11,7% г/г, до 543,586 млрд рублей. По итогам девяти месяцев 2021 года чистая прибыль Х5 выросла на 7%, до 38,943 млрд рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 8,5%, до 123,703 млрд рублей, рентабельность показателя составила 7,7% против 7,9% годом ранее. Выручка ритейлера выросла на 10,2%, до 1,597 трлн рублей. Общий долг Х5 вырос до 242,928 млрд рублей с 228,291 млрд рублей годом ранее. Чистый долг повысился до 230,031 млрд рублей с 216,619 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,5х на конец сентября (1,53х годом ранее).

· Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: Результаты X5 по итогам III квартала в целом совпали с ожиданиями и не преподнесли сюрпризов. При этом, как заявил главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман, компания подтверждает свое намерение выплатить дивиденды в размере 50 млрд руб. по итогам года. Напомним, что стратегия, которую X5 представила год назад, предполагает в ближайшие три года выплаты акционерам не ниже, чем за 2020 год. В прошлом же году компания впервые выплатила промежуточные дивиденды в сумме 20 млрд рублей (73,645 рубля на GDR) и финальные дивиденды в сумме 30 млрд рублей (110,49 рубля на GDR). Соответственно, по результатам 2021 года можно ожидать аналогичные выплаты.

· Издание «Ведомости» сообщает о том, что в правительстве обсуждают возможность заморозки цен на удобрения до мая будущего года. Ранее в октябре Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) уже сообщала, что производители приняли решение продлить период сдерживания цен на свою продукцию до конца декабря текущего года. Акции «Акрон» и «ФосАгро» отреагировали на новости разнонаправленно.

Доходность ОФЗ растёт, увлекая за собой крепнущий рубль

· Рубль продолжает укрепляться. Доходности по коротким и среднесрочным ОФЗ поднялись до 8%, что становится достаточно привлекательным для консервативных инвестиций.

· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5965 рублей.

· Ставки MosPrime выросли до 7,64% на день, 7,76% на неделю и 8,01% на месяц.

· Доллар растерял свои утренние достижения. DXY снижался на 0,1% и приблизился к уровню 93,70 п. Турецкая лира укреплялась почти на 1,5%. Президент Турции отозвал предписание о высылке послов западных стран после того, как посольства выразили готовность не вмешиваться во внутренние дела страны. Валюты риска AUD и NZD отыгрывали у американца 0,3% и 0,4% соответственно.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY – 93,77 (-0,05%),

· EUR-USD - $1,162 (+0,05%),

· GBP-USD - $1,38 (+0,23%),

· USD-JPY – 114,0 (+0,26%),

· USD-RUB – 69,39 (-0,45%),

· EUR-RUB – 80,63 (-0,34%).

Отчётность компаний позволяет европейским инвесторам отвлечься от китайских проблем

Европейские индексы преимущественно повышались на фоне сильных корпоративных отчётов. Stoxx 600, фактически, ликвидировал потери сентября.

· Акции производителя бытовой химии Reckitt Benckiser повышались более чем на 5% после сильной отчётности. Компания также улучшила свой прогноз на весь финансовый год.

· UBS AG отчитался за лучший квартал с 2015 года за счёт доходов от трейдинга и инвестиций.

· Акции производителя периферии для компьютеров Logitech International провалились более чем на 6%. Итоги квартала оказались хуже ожиданий, а также компания продолжает говорить о сложностях из-за перебоев с поставками компонентов.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 7263,85 п. (+0,57%),

· DAX - 15742,78 п. (+0,92%),

· CAC 40 - 6756,13 п. (+0,64%).

План Китая по достижению пика выбросов может осложнить жизнь соседям

· Власти КНР опубликовали очередной план, который предусматривает достижение пика выбросов до 2030 года. Новый документ повторяет цель увеличения мощности генерации ветра и солнечной энергии до 1200 ГВт. План также предусматривает расширение мощностей гидроэлектростанций и атомной энергии. Также предусматривается разработка ресурсов природного газа. Впрочем, планы строительства гидроэлектростанций могут вызвать критику у соседних стран. В частности, предполагается строительство ГЭС в верховьях Меконга. Река уже обмелела до минимальных значений за сотню лет. Меж тем она обеспечивает продовольствием около 60 млн человек в Камбодже и Вьетнаме.

· Однако вернёмся непосредственно к нефти. Если рассматривать фьючерсные контракты, то на рынке присутствует довольно жёсткая структура бэквордации, которую часто считают отражением дефицита текущих поставок. В самом деле, декабрьский Brent почти на $2,8 дороже мартовского, а также на $5,2 дороже июньского. Разница с декабрьским контрактом в 2022 году возрастает уже до $9,4. Во вторник и среду выйдут отчёты по запасам в США. Нельзя исключать ещё одну волну роста, если на терминале в Кушинге продолжится сокращение. Опрос Reuters показал, что на рынке ожидают рост запасов нефти на 1,7 млн бар., но также очередное снижение запасов нефтепродуктов.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $85,55 (+0,45%),

· WTI - $84,26 (+0,60%),

· Алюминий - $2849,5 (-0,90%),

· Золото - $1804,5 (-0,13%),

· Медь - $9950,6 (-0,32%),

· Никель - $20370 (+0,32%).

Американский рынок готов обновить рекорды

Фьючерсы на основные индексы США указывали на обновление рекордов. Dow Jones может показать рост на 0,35% в начале торгов, а индекс NASDAQ до 0,65%.

· Основное внимание инвесторов будет сосредоточено на отчётах компаний. После завершения регулярной сессии отчитаются Microsoft и Alphabet.

· Акции Facebook дорожали почти на 2%. Компания отчиталась лучше ожиданий по прибыли, хотя и не дотянула до прогнозов по выручке.

· General Electric отчиталась о прибыли $0,57 на акцию, или на $0,14 выше прогноза. Однако наиболее позитивно то, что свободный денежный поток оказался выше ожиданий.

· Бумаги компании по доставке United Parcel Service дорожали на 5%. Компания продолжает получать выгоду от бурного развития онлайн торговли в условиях рисков пандемии.

· Производитель специализированного стекла и прочих материалов Corning отчитался хуже ожиданий из-за проблем с производством у автомобилестроителей.

· Производитель игрушек Hasbro отчитался лучше ожиданий по прибыли. Однако компания предупреждает о проблемах с поставками, которые могут отразиться на продажах в IV квартале.

· Текущая неделя насыщена корпоративными отчётами, поэтому реакция на статистику может быть слабой. До конца дня выйдут данные по ценам на недвижимость, будет опубликован индекс потребительского доверия от Conference Board, выйдут данные по продажам новых домов и отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктам.