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ПСБ: ОФЗ продолжают снижаться в цене, отыгрывая ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБР

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник на рынке рублевого госдолга по-прежнему преобладали продажи. Наиболее сильная коррекция проходила в коротких гособлигациях. Доходность 1-летних ОФЗ выросла до 7,8% (+16 б.п.), 10-летних – до 8,08% (+5 б.п.). С учетом высокой вероятности повышения ключевой ставки в декабре до 8% такое движение в коротких ОФЗ мы считаем справедливым.

Сегодня Минфин РФ планирует разместить на аукционе инфляционный выпуск ОФЗ-ИН 52004 на 10,1 млрд руб. Ограниченный объем предложения нового госдолга по фиксированным ставкам выступает позитивным фактором для рынка. Однако это вряд ли остановит дальнейшее снижение цен ОФЗ, если инфляция в ближайшие недели продолжит ускоряться. Выход инфляции за пределы 8,0% может спровоцировать ожидания повышения ключевой ставки до 8,5% и сдвиг кривой доходности ОФЗ вверх еще на 25 – 50 б.п.

Внешний фон складывается нейтрально для рынка облигаций. UST-10 консолидируются около 1,6% годовых. Высокие цены на нефть и укрепление рубля пока не находят отражение в котировках ОФЗ поскольку инвесторы обеспокоены инфляционными рисками

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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