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ПСБ: Сегодня ждем отката Brent

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть вчера после уверенного подъема немного скорректировались. С одной стороны, нефть уже выглядит сильно перекупленной после 8 недель подряд роста, и давление продавцов возрастает по мере приближения к многолетним пикам. С другой стороны, вышли данные от API, которые неожиданно показали рост запасов по всем статьям: по сырой нефти – на 2,3  млн барр., по бензинам – на 0,5 млн барр., по дистиллятам – на 1 млн барр. Сегодня в фокусе данные от Минэнерго США, если они выйдут схожими с API, это будет дополнительный повод для фиксации прибыли в нефти. По Brent на этом фоне ожидаем отката к 83 долл./барр. (январский фьючерс).

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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