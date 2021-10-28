ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно негативные

Сегодня мы ожидаем, что пара доллар-рубль постарается удержаться у отметки 69,5 руб.

Индекс МосБиржи может вернуться к уровню 4200 пунктов

Ожидаем, что ОФЗ продолжают снижаться в цене, отыгрывая ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБР

Выручка X5 (ДЕРЖАТЬ) Retail Group в 3 квартале увеличилась на 11,7%, до 543 млрд рублей – (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы оцениваем результаты компании нейтрально. Рост основных финансовых показателей оказался выше прогнозов, но во многом связан с валютной переоценкой и низкой базой 3 кв. 2020 года. Темпы роста цифровых бизнесов ниже средних по отрасли, а доля в общей выручке не изменяется последние кварталы 2021 г. На данный момент мы оцениваем компанию на уровне 2562 руб./акцию, что практически соответствует и ее текущей оценке рынком.

Полиметалл (ПОКУПАТЬ) за 3 квартал 2021 года реализовал 406 тыс. унц. золота – (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Производство золота снизилось на фоне высоких результатов прошлого года, а также вследствие нормализации содержания металла в руде. Оцениваем представленные результаты как ожидаемые. Позитивным моментом для Полиметалла является запуск Нежданинского ГОКа, на котором уже 16 октября был произведён первый концентрат. Выход на полную мощность запланирован на апрель 2022 года. Рекомендуем «покупать» акции компании, целевой уровень – 1882 руб.

ПАО «Промсвязьбанк»