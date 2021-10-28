ПСБ: Яндекс опубликовал финансовые результаты за 3 кв. 2021 г.

Яндекс опубликовал финансовые результаты за 3 квартал 2021 г. выше ожидаемых по выручке и EBITDA. Выручка выросла на 55% г/г, до 91,2 млрд рублей, а EBITDA снизилась на 62%, до 5,6 млрд рублей. Сокращение обусловлено влиянием результатов Яндекс.Маркета, который на текущий момент остается убыточным. Мы оцениваем результаты компании положительно, отмечая улучшение по основным сегментам деятельности, и, хотя чистая прибыль и EBITDA остаются под давлением результатов Яндекс.Маркета, мы видим перспективы вывести сегмент на положительные значения в ближайшие годы. Мы повышаем рекомендацию по Яндексу до 6815 рублей за акцию.

Сегодня Яндекс опубликовал финансовые результаты за 3 квартал 2021 г., компания превзошла консенсус-прогноз по выручке (91,2 млрд рублей против 87,04 млрд рублей) и EBITDA - 5,6 млрд рублей при ожидаемом значении 5,3 млрд рублей.

Выручка Яндекса в 3 квартале выросла на 55% г/г, до 91,2 млрд рублей. Драйверами роста стали сегмент Такси (+83% г/г) и медиасервисы (+143% г/г). В итоге сегмент Такси обеспечил 28% от всей выручки. Доля нерекламной выручки Яндекса третий квартал подряд превысила долю рекламной и составила 53%. Рекламная выручка в отчетном периоде увеличилась на 28%, до 42,6 млрд рублей. Рост показателя связан с увеличением доли компании на поисковом рынке, а также с повышением доходов от продажи мобильной рекламы.

Одним из быстроразвивающихся сегментов Яндекса, куда уходит значительная часть инвестиций, является электронная коммерция. Товарооборот (GMV) этого сегмента по итогам 3 квартала составил 41,8 млрд рублей, что в 3,1 раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года. Сегмент включает в себя маркетплейс Яндекс.Маркет, сервис экспресс-доставки продуктов Яндекс.Лавка, а также заказы товаров повседневного спроса, оформленные через сервис Яндекс.Еда из магазинов-партнеров. На рост сегмента оказали влияние прирост аудитории, расширение ассортимента, развитие инфраструктуры, а также эффект от интеграции с подпиской Яндекс Плюс.

Скорректированная EBITDA снизилась на 62%, до 5,6 млрд рублей, вследствие роста инвестиций в электронную коммерцию. Рентабельность по этому показателю составила 6,2% (снизилась с 24,8% в прошлом году). Скорректированная чистая прибыль снизилась до 1,3 млрд рублей, что в целом отражает схожую ситуацию со 2 кварталом этого года. Рентабельность сократилась до 1,5%. Сокращение обусловлено влиянием результатов Яндекс.Маркета, который на текущий момент остается убыточным.

Капитальные затраты в 3 квартале зафиксированы на уровне 8,5 млрд рублей, что в совокупности с небольшим операционным денежным потоком дает отрицательный FCF (-6,3 млрд рублей.). Учитывая, что компания находится в стадии роста и активно инвестирует в различные направления деятельности, сильно волатильный FCF является допустимым.

Величина долга компании меньше суммарного объема денежных средств на балансе уже несколько лет, что дает отрицательную величину чистого долга.

Также стало известно, что Яндекс повысил прогноз по выручке по итогам 2021 года второй раз подряд с 330–340 млрд рублей до 340–350 млрд рублей. Кроме того, компания подтверждает прогноз на 2021 год по росту GMV сегмента электронной коммерции в 3 раза. Еще одним позитивным моментом отчета стал выкуп с рынка 581 тыс. акций класса А в рамках программы buyback. Выкуп акций - регулярный, действует для опционной программы с конца 2019 года.

Мы оцениваем отчетность Яндекса положительно, выручка и EBITDA оказались лучше прогнозов. И хотя чистая прибыль и EBITDA остаются под давлением результатов Яндекс.Маркета, который на текущий момент сохраняется убыточным, мы видим перспективы вывести сегмент на положительные значения в ближайшие годы. С прошлого года Яндекс самостоятельно развивает направление Яндекс.Маркета в рамках раздела активов со Сбербанком и, судя по нарастающему росту GMV и расширяющейся доле, делает это весьма успешно. Мы повышаем рекомендацию по компании до 6815 рублей за акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»