ПСБ: Сегодня финансовую отчетность по МСФО за 3 кв. 2021 г. представил НОВАТЭК

Результаты по прибыли оказались заметно лучше ожиданий, а по EBITDA – вровень. НОВАТЭК показал сильные финансовые результаты за счет роста мировых цен на углеводороды, а также эффекта низкой базы прошлого года. Полагаем, что результаты за 4 кв. 2021 г. будут также неплохими при условии сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры. Фундаментально НОВАТЭК выглядит недооцененным, и мы считаем его интересным для инвестиций на долгосрочный период. Компания все еще является впечатляющей историей роста, обладает одними из самых низких себестоимостей в мире по добыче и сжижению газа, а также работает с опережением по запуску серийных СПГ-проектов, сохраняя амбициозные планы в ближайшие 9 лет встать на один уровень с Катаром по объему производства СПГ.

НОВАТЭК позитивно отчитался за 3 кв., вровень с ожиданиями рынка по EBITDA и заметно выше – по чистой прибыли. Крайне благоприятная ценовая конъюнктура на рынке углеводородов скомпенсировала снижение добычи природного газа и ЖУВ НОВАТЭКом. Также отметим, 3 кв. 2020 г. был слабым вследствие действия ограничительных мер по коронавирусу, поэтому на текущие результаты также повлиял так называемый эффект низкой базы.

Так, выручка НОВАТЭКа в 3 кв. составила 269,8 млрд руб. (+67% г/г) на фоне значительного увеличения цен на все энергоносители как в рублях, так и долларах, и роста объемов реализации жидких углеводородов. EBITDA с учетом долей в СП подросла на 94% г/г, до 181,8 млрд руб. вслед за выручкой. Маржа EBITDA при этом выросла до 67%. Без учета выбытия долей EBITDA НОВАТЭКа составила 84,8 млрд руб., рентабельность – 31%.

Чистая прибыль НОВАТЭКа составила за 3 кв. 2021 г. 112,9 млрд руб., увеличившись в 9 раз по сравнению с 3 кв. 2020 г., а без учета выбытия долей в «дочках» и СП – 104,9 млрд руб. против 35,7 млрд руб. в 3 кв. 2020 г. На результат во многом повлияло получение прибыли от инвестиций в СП в размере 61,9 млрд руб. против убытка в 86,8 млрд руб. в 3 кв. 2020 г.

Свободный денежный поток НОВАТЭКа в 3 кв. 2021 г. вырос в 5 раз относительно аналогичного периода прошлого года и составил 46,2 млрд руб. за счет роста операционной прибыли.

Долговая нагрузка компании, и так традиционно низкая, чуть увеличилась – до 0,05х (в 3 кв. 2020 г. была отрицательной).

Мы положительно оцениваем результаты НОВАТЭКа за 3 кв. 2021 г. Полагаем, что результаты за 4 кв. 2021 г. будут также неплохими при условии сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры. Фундаментально НОВАТЭК выглядит недооцененным, и мы считаем его интересным для инвестиций на долгосрочный период. Компания все еще является впечатляющей историей роста, обладает одной из самых низких себестоимостей в мире по добыче и сжижению газа, а также работает с опережением по запуску серийных СПГ-проектов, сохраняя амбициозные планы в ближайшие 9 лет встать на один уровень с Катаром по объему производства СПГ. Наш целевой уровень – 2290 руб./акцию, потенциал роста – 27%.

ПАО «Промсвязьбанк»