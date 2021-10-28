«Фридом Финанс»: В фокусе результаты Магнита

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста на фоне публикации отчета за третий квартал стали акции Яндекса (+4,89%). В аутсайдерах оказались бумаги Ленэнерго (-8,94%). Пара USD/RUB поднялась выше отметки 70.

Магнит (+1,48%, цель: 8 530 руб.) отчитается за третий квартал. Мы прогнозируем выручку ретейлера на уровне 490 млрд руб. (в том числе 58 млрд руб. от сегмента Дикси, +11% в выручке). EBITDA (скорр., IFRS 16) закладываем в объеме 50,2млрд руб. с маржей 10,3%, а прибыль ожидаем в размере 6,9 млрд руб. Влияние покупки Дикси на операционную и чистую прибыль незначительно, но инвестиционный денежный поток, по нашим оценкам, мог увеличиться до 99 млрд руб. При этом долговая нагрузка составит 3,14х годовой EBITDA. В первом полугодии 2022-го долговая нагрузка уменьшится до 2,6х EBITDA, что позволит компании платить дивиденд. Выплаты, исходя из прогноза прибыли и чистого денежного потока, в 2022-м могут составить около 45 млрд руб. (440 руб. на акцию).

Ожидаем разнонаправленную динамику. Прогноз для пары USD/RUB: 69,50–70,50. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4200–4250 пунктов.