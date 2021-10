Комментарии «Открытие»: Рубль подвергся жёсткой фиксации прибыли на очередном всплеске инфляции Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания на старт дня Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый. Нефть дешевеет, но промышленные металлы готовы скорректировать падение предыдущих дней. Азиатские рынки преимущественно снижаются, но валюты риска демонстрируют низкую волатильность. Беспокоит лишь факт возможной эскалации торговых отношений КНР и США на фоне демарша против China Telecom. Российский рынок может открыть день небольшим ростом за счёт акций металлургов, хотя в секторе нефти и газа сохраняется повод для снижения. Рубль может отыграть часть незаслуженных потерь предыдущего дня, так как альтернатив его высокой доходности в мире почти нет. Германия днём может сообщить о снижении безработицы в октябре до 5,4% с 5,5% в сентябре. В еврозоне выйдет отчёт по оценке делового и потребительского доверия, индексы делового климата и экономических ожиданий. Европейский Центральный Банк примет решение по денежной политике. Вероятно, что будет объявлено о сокращении покупки активов. В США традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также оценка ВВП за III квартал. Позже статистика незавершенных сделок на рынке недвижимости. В России отчётность по МСФО предоставят «Магнит», VK, Сбербанк, «ЭНЕЛ Россия», «Русгидро». Операционные результаты опубликует «Полюс». Слабость металлов и нефти на фоне проблем у китайских застройщиков негативно отразились на российских акциях Российский рынок снизился на фоне внешних проблем. Агентство S&P считает, что около трети китайских застройщиков, имеющих кредитные рейтинги, может столкнуться с проблемами ликвидности. Меж тем строительный сектор КНР является одним из крупнейших потребителей ресурсов, включая промышленные металлы. Череда технических дефолтов застройщиков поднебесных указывает, что подобный сценарий вполне возможен. На этом фоне алюминий терял более 5% в цене, а медь и никель более 2%. К вечеру нефть также ушла в минус на 2%, что оказало давление на российский нефтегазовый сектор. По итогам торгов 27 октября индекс МосБиржи — 4 229,53 п. (-0,1%), а индекс РТС — 1 891,28 п. (-1,3%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 87,039 млрд рублей. 8 отраслевых индексов снизились и 2 выросли. Сектор информационных технологий повысился на 3,42%, став лидером дня. Наиболее сильное снижение показали химия и нефтехимия (-1,96%), а также нефть и газ (-1,18%). В секторе информационных технологий позитивный тон задавали бумаги «Яндекс». Консолидированная выручка "Яндекса" по US GAAP в III квартале 2021 года выросла на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 91,3 млрд рублей. Скорректированная EBITDA снизилась на 62% г/г, до 5,6 млрд рублей из-за роста инвестиций в e-commerce и другие перспективные направления бизнеса. Рентабельность по показателю составила 6,2%. Доля нерекламной выручки "Яндекса" третий квартал подряд превысила долю рекламной и составила 53%. Скорректированная чистая прибыль составила 1,34 млрд рублей, сократившись на 82% год к году. Рекламная выручка в отчетном периоде увеличилась на 33% г/г, до 42,7 млрд рублей. Выручка сегмента «Такси» в отчетном периоде выросла на 83%, до 34,0 млрд рублей. На выручку от продажи товаров пришлось 16% консолидированной выручки. Показатель в III квартале вырос более чем в 2,1 раза. Прочие доходы принесли 9% общей выручки. Выручка по направлению увеличилась в 2,5 раза. Капитальные затраты в III квартале зафиксированы на уровне 8,5 млрд рублей. При этом "Яндекс" повысил прогноз по выручке по итогам 2021 года до 340-350 млрд рублей. До этого компания ожидала выручку в 2021 году на уровне 330-340 млрд рублей. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: Отчетность «Яндекса» по-пржнему вызывает двоякие ощущения. С одной стороны имеем сильный рост выручки и очередное повышение таргета по выручки в текущем году. С другой, динамика показателя EBITDA «Яндекса» в III квартале вновь сильно отстала от темпов роста его выручки. Этот факт в первую очередь обусловлен примерно десятикратным ростом убытка по данному показателю в сегменте «Яндекс.Маркет». При этом и в сегменте рекламной выручки показатель EBITDA вырос всего на 23% против роста выручки на 33%, тогда как маржинальность сегмента «Такси» также сократилась в отчетном периоде. В то же время компания продолжила реализацию объявленной в конце 2019 года программу buyback совокупным объемом $300 млн, потратив в отчетном периоде на выкуп ценных бумаг $45 млн. Однако объем оставшихся средств в рамках указанной программы «Яндекс» не раскрыл. Акции ВТБ не смогли удержаться в плюсе, хотя отчёт компании оказался вполне достойным. ВТБ в III квартале 2021 года получил 87 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против 85,5 млрд рублей во втором квартале и 17,2 млрд рублей за тот же период прошлого года. Чистая прибыль ВТБ в целом за 9 месяцев составила 257,6 млрд рублей, что в 4,4 раза больше результата годом ранее. Рентабельность капитала ВТБ в третьем квартале составила 16,9%, в целом за 9 месяцев - 17,9%. Расходы на резервы группы сократились в январе-сентябре до 78 млрд рублей со 185,9 годом ранее. В третьем квартале банк создал 24 млрд рублей провизий, из которых 11 млрд рублей пришлось на розничные ссуды. Корпоративный кредитный портфель ВТБ в третьем квартале вырос на 4%, розничный портфель - на 5%. В целом с начала года портфель кредитов юрлицам вырос на 6%, физлицам - на 16%. Доля NPL в кредитном портфеле ВТБ на конец сентября составила 4,6% против 4,8% во втором квартале. Достаточность капитала Н20 ВТБ на конец сентября составила 12,2% при регуляторном минимуме с учетом надбавок 11,5%, достаточность базового капитала - 8,5% при минимуме 8%. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: Еще один сильный квартал для ВТБ, по результатам которого банк снова увеличил собственный прогноз по чистой прибыли. Напомним, что в июле ВТБ таргетировал консолидированную прибыль по МСФО в размере 295 млрд рублей по итогам текущего года. Теперь же финансовый директор банка Дмитрий Пьянов заявил, что итоговый показатель превысит 300 млрд руб. Более того, по его словам с высокой вероятностью ВТБ уже в текущем году выполнит заложенную в стратегии цель по прибыли на 2022 год в размере 310 млрд рублей. В общем, как мы неоднократно отмечали ранее, если банк выполнит собственное обещание и направит на дивиденды 50% консолидированной прибыли за 2021 год, доходность его бумаг будет одной из лучших на нашем рынке. Мы считаем вероятность такого события высокой, и потому сохраняем актуальной идею на покупку акций ВТБ. Бумаги «НОВАТЭК» также завершили день в минусе на ожиданиях дальнейшего снижения цен на газ в Европе и Азии. Чистая прибыль "НОВАТЭКа" по МСФО в третьем квартале 2021 года выросла до 112,906 млрд рублей по сравнению с 13,172 млрд рублей годом ранее. Нормализованный показатель EBITDA (дочерних обществ) в III кв. 2021 года составил 84,886 млрд рублей по сравнению с 51,260 млрд рублей годом ранее. Выручка "НОВАТЭКа" выросла до 276,707 млрд рублей против 143,9 млрд рублей годом ранее. Нормализованная прибыль (без учета эффектов от курсовых разниц и выбытия долей владения в дочерних обществах и совместных предприятиях) составила 104,9 млрд руб. во III квартале 2021 года и 269,7 млрд руб. за 9 месяцев 2021 года, увеличившись в 2,9 раза и 2,4 раза соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2020 года. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: НОВАТЭК представил ожидаемо сильные финансовые показатели по итогам III квартала и 9 месяцев текущего года. Основная причина уверенного роста выручки и EBITDA связана с подъемом мировых цен на углеводороды. К примеру, средняя цена реализации газа компанией по итогам июля-сентября в рублях увеличилась почти на 50% в годовом сопоставлении. При этом стабильный газовый конденсат и продукты его переработки подорожали еще сильнее. В целом, рынок вновь смог удержать уровень 4200 пунктов, хотя и опускался значительно ниже этой линии. Таким образом, потенциал коррекции на достаточно негативном фоне уложился в 2,5% от максимума и пока отечественный инвестор не готов отпускать рынок на более низкие значения. Меж тем перекупленность исчезла с графика МосБиржи. Однако для возвращения к росту индексу необходимо вернуться выше отметки 4260 пунктов. В целом, рынок вновь смог удержать уровень 4200 пунктов, хотя и опускался значительно ниже этой линии. Таким образом, потенциал коррекции на достаточно негативном фоне уложился в 2,5% от максимума и пока отечественный инвестор не готов отпускать рынок на более низкие значения. Меж тем перекупленность исчезла с графика МосБиржи. Однако для возвращения к росту индексу необходимо вернуться выше отметки 4260 пунктов. Рубль подвергся жёсткой фиксации прибыли на очередном всплеске инфляции Слабость металлов, нефти, угля и газа привели к тому, что рубль растерял большинство своих достижений, завоёванных на фоне решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 75 базисных пункта в рамках заседания 22 октября. Аукцион ОФЗ также оказался неубедительным. Минфин разместил ОФЗ-Ин 52004 с погашением 17 марта 2032 года в объёме 6,841 млрд рублей по номиналу, или около 60% от предложенного объёма. Спрос составил 16,774 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 3,05%. Меж тем ситуация на Forex явно была не в пользу доллара США. DXY снижался в пределах 0,1% и торговался ниже уровня 93,90 п. Явным сигналом о снижении аппетитов к риску было укрепление иены более чем на 0,3% относительно американского конкурента. Валюты риска AUD и NZD укреплялись в пределах 0,25%. Соответственно, ослабление рубля можно считать локальной историей фиксации прибыли. Впрочем, объяснение этому мы также можем найти в данных по инфляции. К 25 октября она разогналась до 7,97% в годовом выражении по сравнению с 7,78% на 18 октября. Таким образом, вероятность очередного повышения ставки ЦБ РФ продолжает возрастать, а это в краткосрочном периоде является негативом для рынка ОФЗ. Однако после будущего решения по ставке у рубля почти не будет конкурентов по доходности. Меж тем ситуация на Forex явно была не в пользу доллара США. DXY снижался в пределах 0,1% и торговался ниже уровня 93,90 п. Явным сигналом о снижении аппетитов к риску было укрепление иены более чем на 0,3% относительно американского конкурента. Валюты риска AUD и NZD укреплялись в пределах 0,25%. Соответственно, ослабление рубля можно считать локальной историей фиксации прибыли. Впрочем, объяснение этому мы также можем найти в данных по инфляции. К 25 октября она разогналась до 7,97% в годовом выражении по сравнению с 7,78% на 18 октября. Таким образом, вероятность очередного повышения ставки ЦБ РФ продолжает возрастать, а это в краткосрочном периоде является негативом для рынка ОФЗ. Однако после будущего решения по ставке у рубля почти не будет конкурентов по доходности. По состоянию на 23:50 мск: DXY – 93,88 (-0,08%),

EUR-USD - $1,16 (+0,1%),

GBP-USD - $1,374 (-0,17%),

USD-JPY – 113,83 (-0,25%),

USD-RUB – 70,64 (+1,64%),

EUR-RUB – 81,92 (+1,64%). Сильная отчётность вынесла акции Microsoft и Alphabet на новые рекорды Торги в США завершились снижением индексов, хотя NASDAQ смог закрыть день символическим повышением на фоне падения доходностей по казначейским обязательствам. Частично слабость рынка была связана с негативной динамикой сырьевых контрактов, а частично с заявлением Банка Канады, который заявил о вероятности сохранения высокой инфляции до 2023 года, а также о потенциальном повышении ставки уже в II квартале 2022 года. Лишь 2 отраслевых индекса выросли и 9 снизились. Позитивную динамику показал сектор коммуникаций (+0,95%), а вот самые большие потери были в энергетике (-2,86%) и финансах (-1,69%). В последнем случае рынок реагировал на снижение доходностей по казначейским обязательствам, что сокращает возможности банков по получению прибыли с низким риском. Статистика оказалась довольно слабой. Объём заказов на товары длительного пользования сократился за сентябрь на 0,4%. Впрочем, ожидалось падение на 1,0%. Стержневой показатель заказов на товары длительного пользования вовсе вырос на 0,8%. Торговый дефицит увеличился на 9,2% за сентябрь. Неожиданным негативом для рынка стало предписание Федеральной Комиссии по коммуникациям для China Telecom покинуть американский рынок в течение 60 дней. Власти США обеспокоены рисками информационной безопасности для систем связи. Отчётность корпораций была менее тревожной. Microsoft (+4,21%) впервые заработала более $20 млрд за прошедший квартал. Alphabet (+4,96%) в очередной раз показала активный рост прибыли, хотя данный показатель подразделений YouTube и облачных сервисов не дотянул до прогнозов. McDonald’s (+2,7%) отчиталась лучше ожиданий на фоне возвращения клиентов к более активной жизни вне своих домов. Coca-Cola Co. (+1,9%) отчиталась о росте бизнеса во всех географических регионах присутствия, а также улучшила свой прогноз на конец года. Иначе получилось у General Motors (-5,4%). Производитель автомобилей отчитался блестяще по прибыли и даже повысил прогноз на финансовый год. Однако компания продолжает говорить о рисках дефицита поставки компонентов. Онлайн брокер Robinhood Markets Inc. (-10,4%) вовсе отчитался хуже ожиданий из-за слабой выручки на торговле криптовалютами. Texas Instruments Inc. (-5,2%) отчиталась слабее ожиданий, а также производитель микросхем заявил о сохраняющемся дефиците полупроводниковых компонентов. И, наконец, Visa Inc. (-6,92%) отчиталась сильно, но ожидает некоторые сложности с ростом выручки. Иначе получилось у General Motors (-5,4%). Производитель автомобилей отчитался блестяще по прибыли и даже повысил прогноз на финансовый год. Однако компания продолжает говорить о рисках дефицита поставки компонентов. Онлайн брокер Robinhood Markets Inc. (-10,4%) вовсе отчитался хуже ожиданий из-за слабой выручки на торговле криптовалютами. Texas Instruments Inc. (-5,2%) отчиталась слабее ожиданий, а также производитель микросхем заявил о сохраняющемся дефиците полупроводниковых компонентов. И, наконец, Visa Inc. (-6,92%) отчиталась сильно, но ожидает некоторые сложности с ростом выручки. По итогам торгов: DJIA - 35490,69 п. (-0,74%),

S&P 500 - 4551,68 п. (-0,51%),

NASDAQ - 15235,84 п. (+0,00%). В Китае продолжается падение акций угольщиков Азиатские рынки преимущественно снижались. Китайские проблемы и действия властей затрагивают интересы соседних стран. В Китае продолжает дешеветь уголь, что сказывается негативно не только на секторе угольных компаний КНР, но и отражается на соседних рынках Индонезии и Австралии. Также беспокоит продолжающийся рост заболеваемости COVID-19, даже на фоне довольно высокой вакцинации в КНР. Число случаев в Пекине находится на максимуме за 8 месяцев. На этом фоне дорожали бумаги потребительского сектора и сектора производителей алкоголя, что вполне логично при наличии карантинных мер. Общий негативный фон для торгов создаёт новая точка напряжённости между КНР и США после предписания последними для China Telecom покинуть американский рынок в течение 60 дней. Естественно, это вновь обостряет риски дальнейшего давления на китайские технологичные компании, чью продукцию США не хотят видеть на развитых рынках. Японские индексы также торговались в минусе. Укрепление иены создавало общий негативный фон. Не обошлось и без неприятностей от корпораций. Производитель промышленных роботов Fanuc снизил прогноз на текущий год из-за проблем с дефицитом электронных компонентов. Акции компании провалились более чем на 8%. Акции Hitachi теряли более 1%. Компания сама является производителем полупроводников, но на общем фоне сокращения заказов, включая автомобилестроителей, вынуждена снизить свои ожидания. Производитель компьютерной техники Fujitsu обнаружил свои акции в падении на 8% после ухудшения корпоративного прогноза. И, наконец, не будем забывать о том, что в грядущие выходные состояться выборы в японский парламент. Позиции ЛДПЯ далеко не безупречные и партия может потерять часть своего влияния. По состоянию на 8:50 мск: NIKKEI 225 - 28846,52 п. (-0,87%),

Hang Seng - 25619,50 п. (-0,04%),

Shanghai Composite - 3523,06 п. (-1,10%). Власти КНР рассматривают варианты государственного регулирования цен на уголь Цены на термический уголь в Китае вновь упали на лимит на торгах в четверг. Власти КНР рассматривают различные меры по контролю цен на уголь, включая директивное установление цен и определение спекулирующих компаний. Пока речи о государственном управлении цены не идёт, но три крупных производителя уже согласились установить зимний потолок цен на уровне 1200 юаней за тонну в рамках зимнего отопительного сезона.

Нефть продолжает дешеветь. На актив оказывает давление не только ситуация с ценами на уголь в КНР, где они упали почти вдвое от рекордных значений, но и динамика запасов в США. Согласно данным американского Минэнерго, на неделе до 22 октября коммерческие запасы в США выросли на 4,3 млн бар. до 430,8 млн бар. Запасы бензина снизились на 2,0 млн бар., а дистиллятов на 0,4 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ожидали снижение запасов нефти на 0,1 млн бар., а также падение запасов бензина на 2,7 млн бар. и дистиллятов на 2,0 млн бар. Средние показатели поставок за четыре недели оказались следующими: 20,8 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или +9,9% за год; 9,4 млн бар. бензина в сутки, или +9,5% за год; а также 4,1 млн бар. дистиллятов в сутки, или +3,6% за год. Поставки авиационного топлива выросли на 44,9%. Добыча в США не изменилась на отчётной недели и составляла 11,3 млн бар. в сутки. Цены на термический уголь в Китае вновь упали на лимит на торгах в четверг. Власти КНР рассматривают различные меры по контролю цен на уголь, включая директивное установление цен и определение спекулирующих компаний. Пока речи о государственном управлении цены не идёт, но три крупных производителя уже согласились установить зимний потолок цен на уровне 1200 юаней за тонну в рамках зимнего отопительного сезона.Нефть продолжает дешеветь. На актив оказывает давление не только ситуация с ценами на уголь в КНР, где они упали почти вдвое от рекордных значений, но и динамика запасов в США. Согласно данным американского Минэнерго, на неделе до 22 октября коммерческие запасы в США выросли на 4,3 млн бар. до 430,8 млн бар. Запасы бензина снизились на 2,0 млн бар., а дистиллятов на 0,4 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ожидали снижение запасов нефти на 0,1 млн бар., а также падение запасов бензина на 2,7 млн бар. и дистиллятов на 2,0 млн бар. Средние показатели поставок за четыре недели оказались следующими: 20,8 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или +9,9% за год; 9,4 млн бар. бензина в сутки, или +9,5% за год; а также 4,1 млн бар. дистиллятов в сутки, или +3,6% за год. Поставки авиационного топлива выросли на 44,9%. Добыча в США не изменилась на отчётной недели и составляла 11,3 млн бар. в сутки. По состоянию на 9:10 мск: Brent - $82,84 (-1,23%),

WTI - $81,65 (-1,22%),

Алюминий - $ 2708,5 (+0,84%),

Золото - $1803 (+0,23%),

Медь - $9797,38 (+1,24%),

Никель - $19710 (+1,54%). info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / SIA.RU - Иркутский деловой портал Смотрите также: Страница Банк Открытие на сайте SIA.RU »

Курсы валют в Иркутске, Ангарске, Братске, Усть-Илимске. Доллар, евро, юань

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги