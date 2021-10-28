ПСБ: В четверг мировые рынки могут остаться под давлением, склонны надеяться на стабилизацию настроений к концу дня

Ожидаем, что сегодня рубль может уйти выше отметки 71 руб., однако по нашим оценкам, коррекция скорее носит локальный характер

Дальнейшее ухудшение ценовой конъюнктуры товарных рынков заставляет опасаться усиления коррекционных настроений на российском рынке акций. Ждем, что индекс МосБиржи сегодня опустится «под» отметку 4200 пунктов

В ближайшие дни кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх на 15–25 б.п.

Выручка Яндекса (ПОКУПАТЬ) в 3 квартале выросла на 55% г/г, до 91,2 млрд рублей – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы оцениваем отчетность Яндекса положительно, выручка и EBITDA оказались лучше прогнозов. И хотя чистая прибыль и EBITDA остаются под давлением результатов Яндекс.Маркета, который на текущий момент сохраняется убыточным, мы видим перспективы вывести сегмент на положительные значения в ближайшие годы. С прошлого года Яндекс самостоятельно развивает направление Яндекс.Маркета в рамках раздела активов со Сбербанком и, судя по нарастающему росту GMV и расширяющейся доле, делает это весьма успешно. Мы повышаем рекомендацию по компании до 6815 рублей за акцию.

Прибыль НОВАТЭКа (ПОКУПАТЬ) в 3 кв. выше всех прогнозов, EBITDA вровень – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: НОВАТЭК показал сильные финансовые результаты за счет роста мировых цен на углеводороды, а также эффекта низкой базы прошлого года. Полагаем, что результаты за 4 кв. 2021 г. будут также неплохими при условии сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры. Фундаментально НОВАТЭК выглядит недооцененным, и мы считаем его интересным для инвестиций на долгосрочный период. Компания все еще является впечатляющей историей роста, обладает одними из самых низких себестоимостей в мире по добыче и сжижению газа, а также работает с опережением по запуску серийных СПГ-проектов, сохраняя амбициозные планы в ближайшие 9 лет встать на один уровень с Катаром по объему производства СПГ. Наш целевой уровень – 2290 руб./акцию.

Fix Price (ПОКУПАТЬ) в 3 квартале 2021 года увеличил чистую прибыль на 84,2%, до 5,12 млрд рублей – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы позитивно оцениваем отчетность компании. За счет специфики бизнес-модели, Fix Price может снижать воздействие негативных внешних факторов и чувствовать себя более устойчиво в период кризиса, а также это позволяет удерживать рентабельность EBITDA на стабильно высоком для ритейла уровне – около 19%. Последние отчеты позволили оценить, насколько эффективно компания расходует привлеченные в ходе IPO средства и как совершенствует текущую бизнес-модель в условиях повышения конкуренции и низкой платежеспособности населения. Проанализировав представленные данные, мы подняли целевой уровень по бумагам Fix Price до 730 руб./акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»