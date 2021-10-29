«Фридом Финанс»: S&P 500 остается в узком коридоре

Сергей Пигарев, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 27 октября на основных американских фондовых площадках завершились разнонаправлено. Индекс S&P 500 снизился на 0,51%, до 4574 пунктов, Nasdaq показал нулевую динамику, а Dow Jones потерял 0,74%. В плюс вышли сектор коммуникаций (+0,96%) и производители циклических потребительских товаров (+0,24%). На фоне падения нефтяных котировок в лидерах снижения оказались энергетические компании (-2,86%). Среди аутсайдеров был и сектор финансов (-1,69%).

Прибыль и выручка Enphase Energy (ENPH: +24,7%) в третьем квартале превзошли консенсус. Прогноз компании на четвертый квартал также превысил общерыночные ожидания.

Акции Twitter (TWTR: -10,8%) оказались под давлением из-за опасений по поводу способности компании активно наращивать количество пользователей.

Результаты Robinhood Markets (HOOD: -10,4%) за третий квартал оказались существенно ниже ожиданий рынка.

Сегодня ведущие мировые индексы торгуются разнонаправленно. Данные о динамике заказов на товары длительного пользования за сентябрь, вышедшие накануне, впервые с апреля зафиксировали снижение, составившее 0,4% м/м. Впрочем, прогноз предполагал падение показателя на 1,1%.

Негативная статистика от Минэнерго США обусловила обвал нефтяных котировок. Цена на WTI упала на 2,35%, Brent подешевела на 2,1%. Коммерческие запасы нефти в Штатах выросли на 4,3 млн баррелей, объем продаж нефтепродуктов упал на 2 млн баррелей в сутки.

Площадки Юго-Восточной Азии завершили сессию 28 октября в минусе. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,36%, китайский CSI 300 потерял 0,69%, японский Nikkei 225 снизился на 0,96%. EuroStoxx 50 с открытия торгов не показывает значимой динамики.

Цена на фьючерс Brent снижается до $83 за баррель. Золото торгуется у отметки $1803 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4550–4600 пунктов.

Сегодня выйдут предварительные данные по динамике ВВП США за третий квартал. Консенсус предполагает замедление роста с 6,7% кв/кв по результатам апреля-июня до 2,7% кв/кв.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился с 60 пунктов до 59.

S&P 500 с первого раза не удалось преодолеть отметку в 4600 пунктов. Индикатор MACD продолжает сигнализировать о сильных позициях «быков», а RSI находится вблизи зоны

перекупленности. Индекс широкого рынка стремится к верхней границе восходящего канала и может повторить попытку пробить вверх уровень 4600. Ближайшая поддержка расположена в области 50-дневной скользящей средней на отметке 4450 пунктов.

28 октября отчет за третий квартал представит Amazon (AMZN). Согласно консенсус-прогнозу Factset, выручка крупнейшего в мире онлайн-ретейлера вырастет на 16%, до $111,55 млрд, а разводненная EPS упадет на 28%, до $8,9, ввиду сокращения операционной прибыли. Важно отметить, что в общерыночный консенсус заложен рост продаж на уровне верхней границы прогноза менеджмента, предполагающего повышение показателя на 10-16%.

С учетом высокой базы прошлого года мы не исключаем, что объемы реализации Amazon окажутся ниже ожидаемого. Однако, как мы отмечали, комментируя отчетность корпорации за второй квартал, нормализация динамики онлайн-продаж вполне закономерна. Сегменты облачных вычислений (AWS), подписки и рекламы продолжают активно развиваться. Прогноз предполагает увеличение выручки от этих направлений на 33,8%, 22,3% и 52,7% соответственно. Инвесторов интересуют ожидания менеджмента в отношении результатов четвертого квартала текущего года и предварительные оценки на 2022-й. Одним из ключевых элементов отчетности является операционная прибыль, которая находится под давлением в течение последних кварталов, прозрачность маржинальности невысокая. Мы сохраняем целевую цену по акции Amazon на уровне $3910, рекомендация — «покупать».