ПСБ: Магнит объявил неаудированные финансовые результаты за 3 кв. 2021 г.

Магнит опубликовал неаудированные финансовые результаты по МСФО за 3 кв. 2021 г. Выручка увеличилась на 27,7% г/г, EBITDA на 26,8%, а рентабельность сохранилась на уровне 7,2%. Несмотря на присоединение Дикси, компания не потеряла в рентабельности, а выручка и доля на рынке только увеличились. Рост LFL-продаж Магнита оказался самым внушительным среди ритейлеров. По мере встраивания Дикси в бизнес-модель Магнита, можно ожидать увеличения рентабельности и положительного синергетического эффекта. В связи со всем вышеизложенным мы поднимаем целевой ориентир по акциям компании до 7650 руб.

Крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России, Магнит, опубликовал операционные и неаудированные финансовые результаты по МСФО за 3 кв. 2021 г. Результаты ритейлера оказались лучше консенсус-прогноза в части EBITDA (35 против 34,37 млрд рублей), рентабельности EBITDA (7,2% против 7,1%) и чистой прибыли (13,6 против 12,89 млрд рублей). Консенсуса по выручке опубликовано не было.

Выручка Магнита с учетом результатов приобретенной группы Дикси выросла на 27,7% г/г, до 489,3 млрд рублей. В частности, чистая розничная выручка увеличилась на 28,2% и составила 475,5 млрд рублей, а рост без учета показателей Дикси составил бы 13,8%.

Основной формат Магнита, магазины у дома, в 3 квартале нарастили выручку на 15,8%, до 329,563 млрд рублей, супермаркеты – на 3,9%, до 50,559 млрд рублей, дрогери – на 13,3%, до 39,646 млрд рублей. Мелкоформатные магазины приносят больше выручки, что соответствует последним тенденциям в ритейле. Онлайн-продажи сети составили 2,9 млрд рублей, что с учетом присоединения Дикси составляет менее 1% от выручки. Стоит учитывать, что направление уверенно растет и имеет конкурентное преимущество за счет сильных позиций Магнита в регионах (66% от доставок вне Москвы и Санкт-Петербурга).

Сопоставимые продажи (LfL) в 3 квартале 2021 года увеличились на 8,6%, рост был обеспечен увеличением среднего чека на 8,3% г/г и покупательского трафика на 0,3% г/г. Ранее результаты за 3 квартал раскрыли О'Кей (рост LfL-продаж на 6,6%), Лента (LfL +3,5%) и X5 Retail Group (LfL +на 4,8%). Результаты по росту LfL-продаж и выручке Магнита были бы сопоставимыми, если бы не приобретение Дикси. Это позволяет говорить о позитивном влиянии сделки на бизнес Магнита.

EBITDA ритейлера в 3 квартале выросла на 27%, до 35,05 млрд рублей. Рентабельность этого показателя составила 7,2%, как и годом ранее. Отсутствие роста рентабельности связано с консолидацией Дикси, рентабельность которого находится на более низком уровне. Этот эффект был частично компенсирован повышением эффективности промо, снижением потерь и логистических затрат. Мы ожидали снижения рентабельности после слияния и в целом, если сравнивать не с пандемийным периодом, она действительно снизилась, но при этом сохранилась на достойном уровне.

Магнит в 3 квартале увеличил чистую прибыль на 41,1% г/г, до 13,576 млрд рублей. Рентабельность этого показателя даже чуть улучшилась по отношению к прошлому году и составила 2,8%. Положительно в данном случае сыграли уже существующие магазины, поддерживающие доходы на высоком уровне.

Капитальные затраты компании в 3 квартале более чем удвоились г/г и составили 16,4 млрд руб. Рост был обусловлен ускорением программы развития. Ожидается, что капитальные затраты будут увеличиваться и в 4 квартале в соответствии с процессом открытия магазинов и редизайна.

Общий долг Магнита на конец сентября составил 271,2 млрд рублей по сравнению с 183,8 млрд рублей годом ранее. Чистый долг вырос на 31,1%, до 233,8 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,9х по сравнению с 1,8х на конец сентября 2020 года, что все еще сохраняется на нормальном для ритейла уровне.

Позитивным моментом отчета является, тот факт, что, по словам компании, слияние с Дикси не привнесло негативных неожиданностей, и долгосрочные цели компании остались неизменными. Ритейлер подтвердил прогнозы развития на 2021 год, сделанные в начале февраля: компания планирует открыть около 2 тыс. магазинов (gross, без учета закрытий) и обновить около 700 магазинов. Капитальные затраты ожидаются в размере 60-65 млрд руб., не включая приобретение розничного бизнеса Дикси. Ожидается, что на конец 2021 года сервисы e-commerce Магнита будут охватывать более 4 тыс. магазинов.

Мы позитивно оцениваем отчетность компании: несмотря на присоединение Дикси, компания не потеряла в рентабельности, а выручка и доля на рынке только увеличились. Рост LfL-продаж Магнита оказался самым внушительным среди ритейлеров. Как мы и ожидали, мелкоформатные магазины показывают более высокий темп роста выручки, и ритейлер делает акцент на их развитии. По мере встраивания Дикси в бизнес-модель Магнита, можно ожидать увеличения рентабельности и положительного синергетического эффекта. В связи со всем вышеизложенным мы поднимаем целевой ориентир по акциям Магнита до 7650 руб., потенциал роста – 16%.

ПАО «Промсвязьбанк»