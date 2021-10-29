«Фридом Финанс»: Рынок снижается на фоне коррекции нефти

Аналитики «Фридом Финанс»:

В ходе текущих торгов российский рынок акций снижается по широкому спектру активов на фоне коррекционного отката цен на сырьевые товары. Давление на котировки оказали данные Минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти выросли на 4,3 млн баррелей, объем продаж нефтепродуктов сократился на 2 млн баррелей в сутки. Нефть марки Brent снижается на 1,6%, WTI – на 1,7%.

Благодаря более устойчивой динамики драгметаллов относительно других сырьевых товаров лучше рынка среди наиболее ликвидных бумаг торгуются акции золотодобывающих компаний, в частности, стоит отметить акции Полиметалла, цены которых прибавляют 1,2%. Технически, акции сохраняют потенциал роста в пределах 10%.

В числе аутсайдеров торгуются акции Русала, котировки которых показывают снижение на 3,1%, вследствие слабого отчета за третий квартал текущего года, по итогам которого объем продаж компании сократился на 11,8% кв/кв и 9,2 г/г. Кроме того, давление на акции оказывает нисходящая динамика цен на алюминий, с максимальных значений середины октября снижение стоимости тонны металла составляет порядка 15%.

Целевые диапазоны закрытия торгов для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 4160-4230 пунктов, 70,10-70,90 рублей и 81,20-82 рублей за доллар США и евро соответственно.