ПСБ: Рост промышленности в сентябре ускорился

По итогам сентября темпы роста производства промышленной продукции в России ускорились (+6,8% г/г, после +4,6% г/г в августе). За 9 месяцев 2021 года рост составил 4,7% г/г (4% за полугодие). С исключением календарного и сезонного факторов рост промышленности в сентябре был максимальным с начала года (+1,7% м/м).

Относительно доковидного уровня рост промышленности снова был существенным (+3,2% к сентябрю 2019 года, в августе +0,5%, в июле +1,1%, в июне +2,8%).

Главным драйвером усиления промышленного производства стали рост добычи полезных ископаемых (за счет нефти и газа), а также рост энергетического сектора в условиях нетипично раннего старта отопительного сезона. В обрабатывающей промышленности динамика также улучшилась, но темпы роста в секторе остаются относительно умеренными после завершения восстановления.

Динамика промышленности в сентябре была лучше прогнозируемого тренда, что с учетом отставания в августе указывает на сохранение актуальности текущего прогноза. На краткосрочную перспективу ожидания постепенного возврата промышленного выпуска к умеренным темпам роста сохраняются.

Существенный потенциал восстановительного роста по-прежнему сохраняется в секторе добычи нефти. Поэтому добывающая промышленность пока не может продемонстрировать рост относительно доковидных уровней. Зато обрабатывающие производства в сентябре увеличили объемы выпуска продукции по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 5,2% (в августе было +3,9%, в июле +3,6%). Энергетический сектор, а также отрасли, связанные с водоснабжением и экологией, показали еще более сильный рост в сентябре (на 5,5% и на 16,0%, соответственно). Таким образом, промышленность продолжает находится в стадии активного роста и его замедление в 3 квартале относительно уровней 2020 года в основном связано с техническим эффектом статистической базы.

В отраслях обрабатывающей промышленности ситуация менее однородная. В сентябре в лидерах роста оставалось производство машин и оборудования, лекарств и бумаги. Кроме того, после 2-х месячного спада существенный рост продемонстрировал производители электроники, но так как отрасль все еще испытывает дефицит комплектующих, улучшение может быть краткосрочным.

В то же время, в минус ушли лидеры этого года - производители автотранспортных средств (снова повлиял дефицит полупроводников), а также мебельное производство (вероятно из-за охлаждения спроса на рынке жилья после частичной отмены стимулов по ипотеке).

Устойчиво хорошие результаты работы демонстрируют отрасли, связанные со строительством – производство металлоконструкций и стройматериалов. Кроме того, в сентябре заметно улучшилась ситуация в металлургии и нефтепереработке, которые пока остаются аутсайдерами роста с начала года.

Среди отраслей обработки наибольший рост индекса выпуска продукции к сентябрю 2019 года показали производства: лекарств (+31,9%), машин и оборудования (+28,4%), напитков (+18,9%), мебели (+16,4%), текстильных изделий (+13,4%), бумаги (+17,6%), химических веществ (+12%), резиновых и пластмассовых изделий (+12,7%). Отрицательную динамику демонстрировали производства автотранспортных средств (-6,0%) и электроники (-3,9%).

Вывод.

Прогноз динамики промышленного производства в 2021 году без изменений. Сохраняются ожидания снижения темпов роста до 3-3,5% к концу года.

Устойчивость активного внешнего и внутреннего спроса будет поддерживать общий тренд к росту промышленного производства. Вероятно, сохранятся проблемы в отдельных отраслях промышленности за счет перебоев с поставками комплектующих (автомобилестроение, электроника). Также рост пищевой промышленности может быть ограничен из-за наблюдаемых в текущем году слабых результатов сельского хозяйства.

Негативное влияние локдауна на промышленность, вероятно, будет ограничено, особенно с учетом того, что главными драйверами роста промышленности являются сырьевой и энергетический секторы.

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