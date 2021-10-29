Комментарии

Фридом Финанс»: На повестке отчетность Мосбиржи Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»: В ходе прошедшей сессии преобладала отрицательная динамика. Акции Яндекса (+4,15%) продолжили отыгрывать ростом публикацию квартальной отчетности. В аутсайдерах оказались акции ОГК-2 (-5,09%) и другие бумаги энергосектора. Пара USD/RUB торговалась выше 70. Московская биржа (+1,19%) отчитается за третий квартал. Прогнозы закладывают выручку на уровне 14,1 млрд руб. при EBITDA в размере 10,2 млрд руб. и прибыли в диапазоне 6,9–7,2 млрд руб. Консенсус предполагает, что доходы площадки за год составят 52 млрд руб., но не учитывает влияние повышения ключевой ставки. Рост ставок денежного рынка способствует тому, что квартальный процентный доход может превысить 4,5млрд руб. По данным за сентябрь, количество частных инвесторов на бирже достигло 24 млн. Ожидаем разнонаправленную динамику. Прогноз для пары USD/RUB: 69,50–70,50. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4150–4200 пунктов.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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