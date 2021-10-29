«Открытие»: Слабость сырья и перспективы роста доходностей ОФЗ надавили на российский рынок

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтрально негативный. Азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, как и сырьевые контракты.

Нефть немного восстанавливает свои потери, но прогнозы на рост выше $90 за баррель Brent уже не кажутся актуальными. В Китае продолжают бороться с высокими ценами на уголь. На валютном рынке относительное спокойствие с незначительным укреплением доллара.

Вероятно, что российский рынок попытается вернуться выше отметки 4200 пунктов по индексу МосБиржи за счёт отскока в акциях нефтегазового сектора. Рубль начнёт день слабо, но вполне способен укрепить свои позиции.

Германия сообщит о динамике розничных продаж за сентябрь. Выйдут оценки ВВП Франции, Германии, Испании и Италии. Инфляция в еврозоне могла разогнаться до 3,7% в октябре с 3,4% в сентябре. Также будет опубликована оценка ВВП еврозоны за III квартал. В США индексы цен личного потребления. Базовый PCE мог ускорить рост до 3,7% в сентябре с 3,6% в августе. Далее Чикагский PMI и финальный индекс потребительской активности от Университета Мичигана за октябрь. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым.

В России статистика роста реальных зарплат в августе (ожидается 3,5%), розничных продаж за сентябрь (ожидается 3,8% по сравнению с 5,3% в августе) и безработица за сентябрь на уровне 4,5%. «Мосэнерго», ТГК-1 опубликуют отчётность по РСБУ, а «Московская Биржа» предоставит отчёт по МСФО за III квартал.

Слабость сырья и перспективы роста доходностей ОФЗ надавили на российский рынок

Отечественный рынок снизился на фоне дешевеющей нефти и газа, а также перспектив роста доходностей по ОФЗ. Внешний фон больше способствовал позитивному сценарию, но российские инвесторы сосредоточились на более важных для российских активах факторах. День также был насыщен корпоративными событиями, которые далеко не все были восприняты позитивно.

По итогам торгов 28 октября Индекс МосБиржи — 4 189,66 п. (-0,9%), Индекс РТС — 1 880,37 п. (-0,6%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 130,558 млрд рублей.

Немного статистики Московской Биржи. Число розничных инвесторов на Московской Биржи выросло до 15 млн, о чём сообщил управляющий директор "Московской биржи" Игорь Марич в ходе Уральской конференции НАУФОР. Он также отметил, что активные сделки совершают около 16% розничных инвесторов, что при таком их числе становится значимой величиной.

2 отраслевых индекса выросли и 8 снизились. Лидером дня стал сектор информационных технологий (+3,93%) благодаря акциям «Яндекс». Накануне компания повысила свой прогноз по росту выручки в текущем году. Отчётность VK Group рынок разочаровала, но на динамике сектора это отразилось незначительно. Аутсайдером стал сектор нефти и газа (-1,43%) на фоне более 2% потерь в акциях «Газпрома», которому президент РФ Владимир Путин поручил заполнить европейские ПХГ в ноябре.

Финансовый сектор потерял 0,85%. В лидерах снижения бумаги ВТБ и Сбербанка. Разогрев инфляции до 7,97% к 25 октября обещает дальнейший рост доходностей ОФЗ, что вынудит банки проводить негативную переоценку своих вложений. Впрочем, Сбербанк предоставил довольно сильный отчёт, но рынок его не посчитал поводом для активных покупок.

Сбербанк в III квартале 2021 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 28,3% до 348,3 млрд рублей. Чистая прибыль за 9 месяцев 2021 года выросла в 1,8 раза до 978,1 млрд рублей по сравнению с 558,6 млрд рублей прибыли за январь—сентябрь 2020 года. Рентабельность капитала Сбербанка за 9 месяцев 2021 года составила 25,8%, за III квартал — 26,8%. Итоговый результат по году, видимо, будет более 1,2 трлн руб. Это предполагает дивиденд в размере 26,6 руб. на акцию каждого типа. При этом в III квартале Сбербанк получил существенную разовую прибавку к прибыли в размере 65 млрд руб. от прекращенной деятельности в связи с продажей группы «Евроцемент». Без этой суммы прошедший квартал оказался бы самым слабым в текущем году (по прибыли) из-за резкого роста операционных расходов группы, связанных в том числе с пересмотром заработной платы сотрудников. «Нефинансовый бизнес» Сбера по-прежнему генерирует значительные убытки даже на уровне EBITDA, несмотря на впечатляющий рост оборотов.

«Магнит» продемонстрировал сильные финансовые и операционные результаты по итогам III квартала. Ритейлер увеличил чистую прибыль по МСФО на 41,1% г/г до 13,576 млрд рублей. EBITDA «Магнита» в III квартале выросла на 27% г/г до 35,047 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 7,2%, как и годом ранее. Отчасти резкий рост связан с консолидаций в отчетности магазинов «Дикси». С этим же фактором связано и увеличение чистого долга. Однако операционные результаты основного бизнеса были на высоте. Напомним, что основной конкурент компании — X5 Retail Group — в III квартале увеличила продажи на 11,6%, а LfL-выручку — на 4,8%. Таким образом, «Магнит» в отчетном периоде уверенно переиграл лидера розничного ритейла.

Операционные результаты «Полюса» ожидаемо не преподнесли сюрпризов. Золотодобытчик в III квартале 2021 года произвел 770 тыс. унций золота. Это примерно соответствует аналогичному периоду прошлого года, хотя на 15% больше результата II квартала текущего. Выручка «Полюса» в III квартале составила $1,383 млрд, что на 4% меньше результата аналогичного периода прошлого года, но на 12% больше, чем в апреле—июне текущего. Резкий рост производства в III квартале к предыдущему периоду характерен для компании и связан с сезонностью. В целом по итогам 2021 года цифры также не претерпят существенных изменений по сравнению с прошлогодними данными. Да и в принципе, до запуска «Сухого лога» в 2027 году, значительного роста объемов добычи на имеющемся портфеле проектов «Полюс» не прогнозирует.

Чистая прибыль «РусГидро» по РСБУ за девять месяцев 2021 г. выросла на 2,7% г/г до 43,88 млрд руб. Выручка прибавила 7,5% и достигла 145,83 млрд руб.

Выручка X5 Retail Group в III кв. 2021 г. выросла на 11,7% г/г до 543,6 млрд рублей, компания намерена выплатить 50 млрд рублей дивидендов

ЦБ намерен льготами привлечь розничных инвесторов на рынок облигаций

Рубль в начале торгов слабел, но затем укрепился против доллара и евро. Однако к вечеру сам доллар оказался под давлением слабой статистики ВВП за III квартал. Рост американской экономики замедлился до 2,0% при ожиданиях 2,6%. Соответственно, позиции евро усилились, хотя глава ЕЦБ Кристин Лагард пока не торопиться с заявлениями о скором ужесточении денежной политики.

По словам Лагард, влияние пандемии на экономику еврозоны ослабевает, но восстановление в последнее время несколько замедлилось. Инфляция это то, о чем постоянно думают в ЕЦБ. Текущий всплеск может оказаться более длительным, но постепенно начнут ослабевать факторы инфляции. Соответственно, европейский регулятор пока рассчитывает на естественный процесс замедления роста цен.

В самой России также есть немного будущего позитива для рынка облигаций. Центробанк РФ вновь задумывается о стимулировании инвестиций в долгосрочные долговые бумаги. Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в ходе Уральской конференции НАУФОР сообщил, что ЦБ РФ подумает над налоговыми преференциями для стимулирования вложений в российские ценные бумаги. При потенциальной доходности ОФЗ выше 8,0% подобный шаг регулятора может существенно увеличить приток средств розничных инвесторов в облигации за счёт сокращения вложений в акции.

На Forex доллар терял свои позиции. DXY снижался почти на 0,5% и торговался ниже 93,40 п. Валюты риска AUD и NZD отыгрывали у американского конкурента до 0,3% и 0,35%. Однако самые внушительные потери доллар обозначил в паре с евро. Курс европейской валюты укреплялся почти на 0,7% и в моменте достигал уровня $1,1685.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 93,36 (-0,47%),

EUR-USD - $1,168 (+0,71%),

GBP-USD - $1,379 (+0,40%),

USD-JPY – 113,57 (-0,21%),

USD-RUB – 70,20 (-0,62%),

EUR-RUB – 82,05 (+0,15%).

Apple и Amazon неожиданно разочаровали рынок

Торги в США завершились новыми рекордами S&P 500 и NASDAQ. Однако уже после закрытия регулярной сессии появились сильные поводы для отката. Впрочем, день проходил под знаком слабой статистики ВВП за III квартал, когда экономика выросла лишь на 2,0% вместо ожидаемых 2,6%. Незавершённые продажи жилья снизились за сентябрь на 2,3% вместо ожидаемого роста на 0,5%. Лишь первичные обращения за пособием по безработице сократились до 281 тыс. на прошлой неделе с 291 тыс. неделей ранее. Как известно, стратегия американского инвестора в последнее время заключается в том, чтобы покупать, если статистика слабая, или продавать, если она своей силой оправдывает более жёсткую позицию ФРС.

Удивил Банк Канады, который решил прекратить программу покупки облигаций и начать готовиться к повышению ставки. Естественно, причиной столь сильного решения является инфляция. В ЕЦБ пока решились лишь на сокращение объёмов покупки активов в рамках программы экстренной помощи в период пандемии. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард даже пыталась убедить рынок в том, что речь о неизбежном повышении ставки в конце 2022 года пока не идёт.

Из политических новостей отметим презентацию пакета на $1,75 трлн, которую провёл президент США Джо Байден. Пакет социального развития предусматривает различные кредитные льготы и выплаты на детей, домохозяйства, развитие чистой энергетики и борьбу с климатическими изменениями, медицинскую помощь в сфере слуха и другое. Естественно, что часть по финансированию чистой энергетики и борьбы с климатическими изменениями является самой большой. По заявлениям Байдена, пакет имеет полную поддержку среди демократов. Однако от дел монетарных и политических вернёмся к рынку.

Ford Motor (+8,7%) отчитался сильно по прибыли и слабее по выручке. Однако производитель автомобилей улучшил прогноз на конец года, а также заявляет о том, что дефицит микросхем постепенно ослабевает. Более того, Ford намерена вернуться к выплате дивидендов.

Бумаги Facebook (+1,51%) позитивно отреагировали на заявление руководства об изменении названия корпорации на Meta.

Производитель горной и строительной техники Caterpillar (+4,07%) отчитался лучше прогнозов за счёт роста спроса на технику в условиях выхода из пандемии и высоких цен на природные ресурсы.

Однако оптимизм отчётов резко забылся после закрытия регулярной сессии, когда отчиталась компания Amazon. Акции теряли более 4% на вечерней сессии. Прибыль на акцию $6,12 при ожиданиях $8,92, выручка $110,81 млрд при ожиданиях $111,60 млрд. Более того, на IV квартал компания ожидает выручку $130-$140, но на Wall Street ждут минимум $142,1 млрд. В компании комментируют слабый прогноз на IV квартал возвращением потребителей в обычные офлайн магазины.

Отчёт Apple также стал поводом для падения бумаг компании более чем на 3% на вечерних торгах. Глава компании Тим Кук говорит о том, что глобальные проблемы с логистикой стоили компании $6 млрд выручки. Прибыль на акцию составила $1,24 при ожиданиях $1,24. Выручка $83,36 млрд при ожиданиях $84,85 млрд. Выручка от iPhone $38,87 млрд при ожиданиях $41,51 млрд. Компания перестала публиковать ориентиры со старта пандемии, но Тим Кук всё же обмолвился, что ждёт сильный квартал, хотя он всё ещё ждёт ещё больше логистических проблем в праздничный квартал.

Можно ещё вспомнить об отчёте Starbucks (-0,27%). Сеть кофеин столкнулась с падением продаж в Китае из-за ограничений в рамках очередной волны COVID-19.

Все 11 отраслевых индексов показали рост. Наиболее заметно повысились цикличные товары (+1,37%), финансы (+1,24%), промышленность (+1,29%) и недвижимость (+1,47%).

По итогам торгов:

DJIA - 35730,48 п. (+0,68%),

S&P 500 - 4596,42 п. (+0,98%),

NASDAQ - 15448,12 п. (+1,39%).

Сектор недвижимости на рынке КНР остаётся под давлением

Торги в Азии проходили разнонаправленно. Рынки в большей степени отыгрывали внутренние истории.

В Китае доминировал оптимизм, но далеко не во всех секторах. Недвижимость продолжает падать пятую сессию подряд, потеряв за неделю около 12%. Власти презентовали пилотную версию налога на недвижимость, а рейтинговые агентства продолжили ухудшать оценки застройщиков. Позитивней дела обстояли в секторах товаров широкого потребления и информационных технологиях. В Гонконге рынок оказался под давлением после отчётности страховых компаний.

Японский рынок испытывал тревожность перед парламентскими выборами, хотя не будем забывать об укреплении иены на текущей неделе. . Опросы общественного мнения показывают, что позиции правящей ЛДПЯ не столь сильны, как ранее. Вполне могут состояться сюрпризы в борьбе ЛДПЯ за большинство в парламенте. Экономисты также говорят об удивительной японской инфляции, которая не желает ускоряться, даже на фоне глобальных проблем с ростом цен. Инвесторов даже не убеждают сильные отчёты, как, например, у Panasonic, чьи акции обвалились более чем на 4%. Впрочем, Sony Group смогла удивить рынок ростом операционной прибыли, что инвесторы приняли благосклонно. Из статистики Японии отметим падение промышленного производства за сентябрь на 5,4% при ожиданиях снижения на 3,4%. Безработица в стране остаётся на уровне 2,8%.

Валютные торги были относительно спокойными. DXY повышался в пределах 0,1% и находился выше 93,40 п. AUD торговался с незначительной волатильностью, а вот NZD терял более 0,2% против американского визави.

По состоянию на 8:35 мск:

NIKKEI 225 - 28856,45 п. (+0,13%),

Hang Seng - 25430,71 п. (-0,49%),

Shanghai Composite - 3533,64 п. (+0,43%).

Власти Китая видят возможности для дальнейшего снижения цены на уголь

Нефть торговалась в плюсе в рамках азиатской сессии, а вот промышленные металлы оказались в минусе.

Национальная комиссия по реформам и развитию КНР вновь делает заявление о том, что существует пространство для дополнительного снижения цен на уголь. Исследование комиссии показало, что себестоимость производства значительно ниже текущих цен на спот рынке. Меж тем цена на термический уголь в КНР уже упала ниже 1000 юаней, что почти вдвое ниже рекорда, установленного в начале прошлой недели. Всё это может быть доброй вестью для производителей электроэнергии, но программа сокращения выбросов оказалась крайней.

Нефть может завершить снижением первую с августа неделю. Активное падение цен на уголь и газ привело к побочному сокращению спроса на нефть, что снизило остроту дефицита топлива. При этом остаётся неясной картина спроса в среднесрочной перспективе. В Morgan Stanley отмечают, что в начале года предложение нефти может превысить спрос. В частности, указывается на такое обстоятельство, как желание КНР снизить выбросы перед зимней Олимпиадой. Плюс к этому в КНР периодически объявляют местные ограничения в связи со вспышками коронавируса. В любом случае, главным фактором снижения цены нефти на текущей недели стали действия властей КНР по снижению цен на энергоносители.

По состоянию на 8:55 мск: