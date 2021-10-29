ПСБ: В конце недели мировые рынки находятся под слабым давлением

В пятницу мы ждем, что пара доллар-рубль перейдет к консолидации в диапазоне 70-71 руб., не исключаем продолжения движения к отметке 71 руб.

В течение дня индекс МосБиржи попробует вернуться к уровню 4200 пунктов в отсутствии внешних шоков со стороны цен на нефть

Сегодня ожидаем стабилизации цен ОФЗ вблизи достигнутых уровней

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Выручка Магнита ПОКУПАТЬ) с учетом результатов приобретенной группы Дикси выросла на 27,7% г/г, до 489,3 млрд рублей – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы позитивно оцениваем отчетность компании - несмотря на присоединение Дикси, компания не потеряла в рентабельности, а выручка и доля на рынке только увеличились. Рост LFL-продаж Магнита оказался самым внушительным среди ритейлеров. Как мы и ожидали, мелкоформатные магазины показывают более высокий темп роста выручки и ритейлер делает акцент на их развитии. По мере встраивания Дикси в бизнес-модель Магнита, можно ожидать увеличения рентабельности и положительного синергетического эффекта. В связи со всем вышеизложенным мы поднимаем целевой ориентир по акциям Магнита до 7650 руб.

Сбер (ПОКУПАТЬ) все ближе к цели 1 трлн руб. по прибыли – (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Сильные результаты Сбера за 9 мес. 2021 г. оказались в рамках консенсус-прогноза. Однако акции оказались под давлением из-за рисков ухудшения результатов в 4 квартале на фоне вводимых ограничений в экономике в октябре-ноябре из-за коронавируса. По мере восстановления деловой активности ожидаем, что акции Сбера смогут отыграть текущее падение. Также полагаем, что цель по прибыли по итогам года в размере 1,2 трлн руб. будет выполнена.

ПАО «Промсвязьбанк»