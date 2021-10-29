«Фридом Финанс»: Как заработать на неопределенности

Вадим Меркулов, директор аналитического департамента «Фридом Финанс»:

Рынок обновляет исторические максимумы в ожидании ужесточения монетарной политики и в условиях затянувшегося согласования новых мер фискального стимулирования. В такой ситуации инвестору лучше всего сделать паузу и внимательно изучить положение дел на рынке и в экономике. Для этого нужно получить представления об ожиданиях инвесторов и технических факторах, также необходимо отслеживать макроэкономическую статистику и фундаментальные параметры S&P 500.

AAII Sentiment Survey — индекс, который отражает еженедельные настроения инвесторов на предстоящие шесть месяцев, находится выше среднеисторических значений. В то же время краткосрочные индикаторы, например индекс относительной силы (RSI) в S&P 500, указывают на краткосрочную перекупленость. Показатель достиг 85 пунктов при норме в диапазоне от 30 до 70. Индекс «жадности и страха» достиг 70.

Разнонаправленное движение демонстрируют не только технические, но макроэкономические индикаторы. Потребительская уверенность за октябрь составила 113,8 пункта, откатившись от рекордных 128,9, достигнутых в июне текущего года. Безработица за сентябрь, продолжая тренд, снизилась до 4,8% при консенсусе 5,1%. Индекс производственной активности (PMI от ISM) находится выше среднеисторических значений на уровне 61,1. Инфляция (CPI) выросла до 5,4% г/г, подойдя к уровням, на которых держалась в период кризиса 2008 года.

Фундаментальные показатели S&P500 складываются в схожую картинку: P/E выше среднеисторических значений (25,6), как и рост прибыли крупнейших американских компаний (+37,8%). Долговая нагрузка корпораций подошла к историческому пику: соотношение долгосрочных обязательств и капитала достигло 89%. В то же время обслуживание долга исторически соответствует текущим значениям: коэффициент «чистый долг / операционная прибыль» равняется 1,7.

За текущий год S&P500 вырос на 21,8%, а «индекс страха» VIX находится на минимумах с начала пандеми и равняется 15,65, что дополняет обрисованную нами выше общерыночную ситуацию. Поводы для роста мы уже обсуждали в прошлых обзорах. Среди них сезон отчетов, восстановление экономики, рекордные вливания ликвидности на фондовые площадки, стремление инвесторов получить максимум доходности и т.д. В то же время любой начинающий инвестор, изучивший сложившуюся картинку, поневоле усомнится в правильности собственных действий на этом бесконечном «бычьем» рынке. Впрочем, если вы выбрали долгосрочную стратегию, сильно переживать из-за возможных всплесков волатильности вам ни к чему.

Желающим все же подстраховать свои рыночные позиции, предлагаю рассмотреть опционы пут, покупку обратного ETF на S&P500 или ETF на VIX и другие подобные идеи, в отношении которых инвестор выработал понимание. Важно помнить, что эффективный период владения упомянутыми инструментами составляет не более месяца, а то и меньше. Чем дольше период удержание хеджа, тем он дороже для инвестора. Безусловно, за страховку придется платить, но это позволяет сохранять рыночные позиции и зарабатывать даже испытывая серьезные сомнения насчет продолжения «бычьего» тренда.

Мы ожидаем движение индекса S&P 500 между уровнями 4450 и 4650 пунктов.