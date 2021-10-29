«Фридом Финанс»: Тон торгам задает неопределенность

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессия 28 октября на основных американских фондовых площадках завершилась в зеленой зоне. Индекс S&P 500 вырос на 0,98%, до 4596 пунктов, Nasdaq прибавил 1,39%, а Dow Jones поднялся на 0,68%. В плюсе закрылись все сектора. В лидерах роста были секторы недвижимости (+1,47%), циклических потребительских товаров (+1,37%) и промпроизводства (+1,29%). Самую слабую динамику показали производители нециклических потребительских товаров (+0,38%) и телекомы (+0,32%).

Прибыль и выручка производителя электронных компонентов Wolfspeed (WOLF: +33,3%) в третьем квартале превзошли консенсус-прогноз аналитиков.

Органический рост Twilio (TWLO: -17,6%) в третьем квартале замедлился на 12%, до 38%. Операционный директор компании уходит в отставку.

Выручка Alnylam Pharmaceuticals (ALNY: -15,2%) за третий квартал оказалась существенно ниже ожиданий рынка. Компания также объявила о смене генерального директора в конце года.

Сегодня ведущие мировые индексы демонстрируют смешанную динамику.

Палата представителей накануне отложила принятие «двухпартийного» проекта инфраструктурных реформ объемом $550 млрд, так как спикер Нэнси Пелоси не смогла привлечь на свою сторону достаточное количество либеральных демократов для проведения голосования. Прогрессивные демократы продолжают настаивать на пересмотре законопроекта о социальных расходах в размере $1,75 трлн. Тем не менее демократы проголосовали за продление истекающего 31 октябре финансирования программ строительства автомагистралей и транспорта до 3 декабря, чтобы предотвратить увольнение тысяч рабочих и приостановку проектов.

По данным Politico, около 30 либеральных демократов из палаты представителей пригрозили заблокировать «двухпартийный» законопроект инфраструктурных реформ. Основные положения плана, включая условия предоставления отпусков по семейным обстоятельствам и регулирование ценообразования рецептурных лекарств, остаются на стадии обсуждения.

Площадки Юго-Восточной Азии завершили сессию 29 октября разнонаправленно. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,67%, китайский CSI 300 прибавил 0,92%, японский Nikkei 225 вырос на 0,25%. EuroStoxx 50 с открытия торгов снижается на 0,44%.

Цена на фьючерс Brent растет до $84 за баррель. Золото торгуется у отметки $1801 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4560–4610 пунктов.

Сегодня будут опубликованы базовый и общий ценовой индексы расходов на личное потребление в США за сентябрь (прогноз: рост на 3,7% и 4,4% г/г соответственно против 3,6% и 4,3% в августе).

Отчетность за третий квартал в эту пятницу представит ExxonMobil (XOM). Мы ожидаем существенного роста показателей как год к году, так и по сравнению со вторым кварталом. Эти ожидания обусловлены резким повышением цен на нефть и газ, а также усилением мирового спроса на углеводородное сырье. Общерыночный консенсус предполагает увеличение выручки крупнейшей американской нефтегазовой корпорации на 54% г/г, до $71,1 млрд. Скорректированная EPS прогнозируется на уровне $1,56, тогда как годом ранее компания отразила в отчетности убыток на акцию в размере $0,18. На наш взгляд, компания продолжит сокращать долговую нагрузку и оптимизировать операционные и капитальные расходы. Чистый долг ExxonMobil с начала года сократился на 9,7%, до $57 млрд. В третьем квартале показатель мог снизиться еще на $3–4 млрд.

Рассчитываем, что по итогам квартала дивиденд ExxonMobil останется на уровне $0,87 на акцию, что предполагает доходность 5,5% годовых к текущим котировкам.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился с 59 пунктов до 58.

S&P 500 не удалось преодолеть отметку 4600 пунктов с первого раза. Индикатор MACD продолжает сигнализировать о сильных позициях «быков», а RSI находится вблизи зоны перекупленности. Индекс широкого рынка стремится к верхней границе восходящего канала и может повторить попытку пробить вверх уровень 4600. Ближайшая поддержка расположена в области 50-дневной скользящей средней на отметке 4450 пунктов.