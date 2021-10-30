Группа ПСБ удвоила объемы привлечения средств клиентов в ПИФы

Управляющая компания ПСБ удвоила объемы привлечения средств частных инвесторов в открытые паевые инвестиционные фонды и заняла 6-е место на рынке управления активами по объему привлеченных средств с начала года, по данным информационного портала Investfunds.ru* на 30 сентября 2021 года.

С начала года стоимость чистых активов открытых ПИФов под управлением УК ПСБ выросла более чем двукратно, превысив 20 млрд рублей.

«Мы видим значительный рост интереса населения к инвестициям, при этом паевые фонды по-прежнему остаются одним из популярных инструментов для частных инвесторов как наиболее удобный и доступный способ инвестирования с налоговыми льготами и услугами профессиональных управляющих. Группа ПСБ намерена кратно нарастить бизнес по управлению активами, и мы идем к этой цели, качественно меняя клиентский сервис, постоянно совершенствуя инфраструктуру для частных инвесторов и продуктовую линейку и обеспечивая клиентам высокий результат: доходность самого популярного у клиентов фонда «Промсвязь – Перспективные вложения»** за год выросла более чем на 45%», - комментирует директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

*- адрес в сети Интернет www.investfunds.ru

ПАО «Промсвязьбанк» (далее - «Банк»). Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000, выдана ФКЦБ России 13 декабря 2000 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Промсвязь». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 выдана ФКЦБ России. Лицензия профессионального участника ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007, выдана ФСФР России.

** - открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Промсвязь – Перспективные вложения». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0257-74113429. По состоянию на 30 сентября 2021 года Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Промсвязь – Перспективные вложения» показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 1 месяц: +1,80%; 3 месяца: +10,83%; 6 месяцев: +16,55%; с начала года: +28,53%; 1 год: +45,51%; 3 года: +113,77%; 5 лет: +180,42%.

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5, комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92. Приобрести паи фондов под управлением ООО «УК Промсвязь» можно в офисах агента ПАО «Промсвязьбанк» и онлайн в интернет-банке и мобильном приложении ПСБ.