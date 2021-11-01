Комментарии

ПСБ: Откроет ноябрь пара доллар-рубль ослаблением национальной валюты По итогам прошедшей недели пара доллар-рубль вернулась выше отметки 70,5 руб., испытав первую ощутимую коррекцию с начала октября Прогноз на текущую неделю Мы считаем, откроет ноябрь пара доллар-рубль ослаблением национальной валюты, со стремлением к верхней границе диапазона 70,0 - 71,5 руб. Жильников Егор Главный аналитик ПАО «Промсвязьбанк»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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