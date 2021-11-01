«Открытие»: Российский рынок попытается выйти в плюс в начале торгов

Обзор на неделю с 1 по 5 ноября 2021 года. Российский рынок попытается выйти в плюс в начале торгов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

· Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Данные по Китаю не создают однозначную картину спада, так как в сфере малого и среднего предпринимательства активность всё же растёт.

· Сырьевые контракты преимущественно торгуются в плюсе. Нефть незначительно снижается на фоне продаж топлива из госрезервов КНР.

· Индекс доллара торгуется в незначительном плюсе. AUD и NZD демонстрируют разнонаправленную динамику. Рубль на утренних торгах незначительно слабеет.

· Вероятно, что российский рынок попытается выйти в плюс в начале торгов, ликвидируя потери предыдущей недели.

Итоги прошедшей недели

На прошедшей неделе индекс МосБиржи упал с 4196,96 п. до 4150,00 п., а индекс РТС с 1877,99 п. до 1843,83 п. Пара EUR-USD упала с $1,1646 до $1,1564. USD-RUB повысилась с 70,34 до 70,95, а EUR-RUB с 81,87 до 81,92. Нефть Brent подешевела за неделю с $85,53 до $84,38 за баррель. Золото подешевело с $1796,30 до $1783,90 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 978,07 тонн до 982,14 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 повысился с 4544,90 п. до 4605,38 п.

Динамика отечественного рынка на прошедшей неделе почти полностью определялась внешними факторами. Борьба Китая с чрезмерным ростом цен на ресурсы, включая уголь и металлы, принесла свои плоды. Сырьевые активы существенно подешевели, а вслед за ними и российские акции добывающих компаний. Финансовый сектор был под давлением неизбежной переоценке инвестиций в облигации, чья доходность растёт после очередного повышения ставки ЦБ РФ, которое, скорее всего, будет не последним из-за ускорения годовой инфляции до 7,97% к 25 октября. Исключением лишь можно назвать сектор информационных технологий, где бумаги «Яндекс» устроили ралли после улучшения прогноза по выручке. Снижение индексов также можно объяснить тем, что рост доходностей облигаций создаёт альтернативу инвестициям в акции, а разговоры представителей ЦБ РФ о возможных налоговых льготах для вложений в долгосрочные долговые бумаги лишь усиливает привлекательность такой возможности.

Внешние рынки прожили неделю по-разному. В Китае не прекращаются проблемы застройщиков, которые выстраиваются в очередь за техническими дефолтами. Падение цен на уголь разгромило сектор угольных компаний КНР. В США рынок смог подняться по итогам недели на фоне сильных отчётов корпораций. Однако и на этом направлении появляются неприятные сигналы. Результаты Amazon и Apple были блестящими, но далеко не такими, как рассчитывали на Wall Street. Инфляция в США всё же не оставляет сомнений в том, что ФРС придётся действовать и уже на предстоящей неделе может быть объявлено о сокращении программы покупки облигаций. В ЕЦБ пока не стали предпринимать резкие шаги, но программа покупки активов в период пандемии всё же будет реализовываться менее агрессивно, а вот разговаривать о повышении ставки в ЕЦБ пока не собираются. Европейский регулятор всё ещё верит во временный характер инфляции, которая регулярно ускоряется и достигла уже 4,1% по итогам октября. Впереди первая неделя месяца, а это значит, что инвесторы начнут получать данные за октябрь, которые могут существенно повлиять на настроения рынка.

События предстоящей недели

В понедельник будут публиковаться индексы производственной активности по различным странам. Кстати, Китай опубликовал официальные индексы уже в воскресенье, но об этом позже. Производственный PMI от Caixin для Китая мог остаться на уровне 50,0 п. Производственный PMI Великобритании мог составить 57,7 п. В США также выйдет статистика по расходам на строительство. Индекс ISM США в производственной сфере мог снизиться до 60,5 п. с 61,1 п. в сентябре. В России отчётность по РСБУ от «Аэрофлот», «ЭНЕЛ Россия», а также отчётность по МСФО от Мосэнерго». Начнутся торги бумагами «Софтлайн» на Московской Бирже.

Резервный банк Австралии примет решение по ставке во вторник. Впрочем, изменений в денежной политике не ожидается, тем более, что инфляция в Австралии замедлилась в III квартале до 3,0%. В этот день будут публиковаться индексы деловой активности в производственной сфере стран еврозоны. В самой еврозоне показатель ожидается на уровне 58,5 п. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктам. В России Московская Биржа сообщит статистику торгов за октябрь, а «Ленэнерго» предоставит отчётность по РСБУ.

Япония в среду отдыхает по случаю Дня Культуры. Выйдет индекс деловой активности в сфере услуг КНР от Caixin. В Великобритании опубликуют индекс деловой активности в сфере услуг и сводный индикатор. Безработица в еврозоне могла снизиться до 7,4% в сентябре с 7,5% в октябре. В США статистика новых рабочих мест от ADP Services. Ожидается 400 тыс. Далее торговый баланс США, а также индексы деловой активности в сфере услуг и сводный. Позже выйдет отчёт по производственным заказам, а также индекс ISM в сфере услуг США. Минэнерго опубликует отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Впрочем, главным событием станет итог заседания ФРС. Изменения ставки не ожидается, но рынок уже настроился на объявление о сокращении покупки облигаций. В России днём Минфин сообщит о планах валютных операций в рамках бюджетного правила. Вечером поступит статистика по инфляции, которая ожидается на уровне 8,0%. Отчётность по МСФО от «Юнипро».

Россия в четверг празднует День народного единства, а значит торги на Московской Бирже проводиться не будут. Австралия опубликует данные по торговому балансу и розничным продажам. В Германии объём производственных заказов мог увеличиться на 2% за сентябрь. Днём выйдут индексы деловой активности в сфере услуг стран еврозоны. Сводный индикатор деловой активности еврозоны ожидается на уровне 54,3 п. Далее цены производителей еврозоны, которые могли ускорить рост до 15,2% в октябре с 13,4% в сентябре. Банк Англии проведёт заседание по ставке. Прогнозы говорят, что треть монетарного комитета может проголосовать за повышение ставки. В США традиционная недельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице.

Пятница в России будет оставаться выходным днём, но Московская Биржа будет проводить торги. Германия может сообщить о росте промышленного производства за сентябрь на 1,0%. Розничные продажи в еврозоне могли увеличиться за сентябрь на 0,2%. Безработица в США могла снизиться до 4,7%, а число новых рабочих мест за октябрь могло составить около 410 тыс. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым.

Японская правящая партия сохранила большинство в парламенте и обещает новые экономические стимулы

Торги в Азии проходили разнонаправленно в первый торговый день недели. В Японии правящая партия получила комфортное большинство, а в Китае вновь слабая статистика и проблемы с коронавирусом.

Индекс производственной активности от НБС КНР снизился в октябре до 49,2 п. вместо ожидаемого роста до 49,7 п. В сфере услуг индекс активности снизился до 52,4 п. с 53,2 п. Таким образом, сводный индикатор составил 50,8 п. по сравнению с 51,7 п. в сентябре. Впрочем, индекс PMI в производственной сфере от Caixin, который больше учитывает активность малых и средних предприятий, неожиданно вырос до 50,6 п. с 50,0 п. в сентябре. Под давлением были акции потребительского, туристического и транспортного секторов. Также шестую подряд сессию продолжается падение индекса недвижимости на фоне рисков ликвидности у застройщиков, а также возможных будущих проблем в случае одобрения нового налога на недвижимость. В Гонконге индекс страдал от слабости акций технологичных компаний и бумаг здравоохранения. Власти КНР презентовали очередной большой список требований к китайским интернет платформам, от которых ждут соблюдение предписываемых правил.

Японский рынок прибывал в пост-выборной эйфории. ЛДПЯ получила 261 место в нижней палате парламента, что сохранило за партией единоличное большинство. Это слабее, чем 276 мест на предыдущих выборах, но партия всё ещё не нуждается в союзниках для формирования коалиции. Премьер-министр Фумио Кишида заявил, что будет использовать результаты выборов для проведения более активной экономической политики, включая увеличение расходов на стимулирование деловой активности, борьбу с неравенством и усиление военных возможностей для противостояния региональным угрозам. В целом, рынок благосклонно принял результаты парламентских выборов. Однако в акциях Nomura Holdings падение более чем на 8%. Компания отразила в своей отчётности потери, связанные с периодом 2007-2008 годов. Ранее инвестиционный банк также признавал потери после коллапса инвестиционного фонда Archegos, в котором Nomura принимал участие. Японский производственный PMI вырос в октябре до 53,2 п. с 51,5 п. в сентябре.

По состоянию на 8:40 мск:

· NIKKEI 225 - 29660,84 п. (+2,66%),

· Hang Seng - 25121,49 п. (-1,01%),

· Shanghai Composite - 3548,45 п. (+0,03%).

Китай оказывает давление на нефть продажами топлива из госрезервов

В Глазго состоялся очередной климатический саммит. Вроде бы все говорили правильные слова, отчитывались о проделанной работе и будущих планах, но большинство участников осталось разочарованным. Естественно, что президент США Джо Байден разочаровался позициями КНР и РФ по климатическим вопросам, где указанные страны не хотят сделать что-либо «такое эдакое» Сам же Байден вспомнил о том, что предполагает выделить $555 млрд на климатические усилия, хотя пакет мер ещё не одобрен. Он также отметил, что развитые страны, в целом, договорились прекратить инвестиции в угольные проекты, включая угольную энергетику.

На рынке нефти снижение котировок. Однако это никоим образом не является реакцией на саммит. Власти КНР заявили о продаже топлива из стратегических резервов для стабилизации цен. Кстати, президент США Джо Байден всё же призывал в своём субботнем заявлении к тому, чтобы нефтедобывающие страны увеличили производство и через это поддержали глобальное восстановление экономики.

В самих США буровая активность растёт уже 15 месяцев подряд. На прошлой неделе, согласно данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых в США увеличилось на 1 единицу до 444 штук.

По состоянию на 9:00 мск:

· Brent - $83,49 (-0,27%),

· WTI - $83,16 (-0,49%),

· Алюминий - $2736,5 (+0,74%),

· Золото - $1787 (+0,17%),

· Медь - $9665,1 (+0,37%),

· Никель - $19580 (+0,68%).