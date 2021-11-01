ПСБ: Рынок нефти пока без особых изменений, ждем традиционную волатильность
Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ
Цены на нефть находятся на сегодняшнее утро под давлением, январский фьючерс торгуется чуть выше 83 долл./барр. Из ключевых новостей этой недели – заседание ФРС 3 ноября и заседание ОПЕК+ 4 ноября, и традиционные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Мы глобально никаких сюрпризов не ждем, поэтому полагаем, что цены на нефть будут демонстрировать традиционную волатильность в пределах 3 долл./барр. Сегодня в отсутствие особых новостей полагаем, что фьючерс на Brent может быть под давлением, ориентируемся на нижнюю границу зоны 82-84 долл./барр.
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