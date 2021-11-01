ПСБ: В начале недели настроения на мировых рынках улучшаются

В понедельник ожидаем, что пара доллар-рубль постарается вернуться ниже отметки 71 руб., однако не исключаем, что в случае преобладания консервативных настроений перед заседанием ФРС, которое будет проходить 3 ноября, пара может подобраться к верхней границе диапазона 70-71,5 руб.

Не исключаем некоторого отскока индекса МосБиржи от текущих уровней в начале торгов, однако слабость цен на нефть может привести к дальнейшему снижению индекса к уровню 4100 пунктов

Сегодня кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх еще на 2-5 б.п.

Чистая прибыль МосБиржи (ПОКУПАТЬ) по МСФО в 3 квартале выросла на 20,4%, до 6,74 млрд рублей – (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы нейтрально оцениваем результаты МосБиржи, которые оказались немного ниже ожиданий. Драйвером роста финансовых показателей остаются комиссионные доходы, при этом темпы сокращения процентных доходов снижаются, в 4 кв. не исключаем перехода к положительной динамике.

ПАО «Промсвязьбанк»