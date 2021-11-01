ПСБ: Темпы роста погрузки на сети РЖД в октябре продолжили замедляться

Объем погрузки на сети РЖД в октябре 2021 года вырос на 0,5% г/г и составил 110,3 млн тонн, а за 10 мес. 2021 года - вырос на 3,4% г/г. Увеличение погрузки происходило по всем видам грузов, за исключением зерна и строительных материалов.

По итогам 10 мес. лидерство по темпам роста осталось у каменного угля, погрузка которого выросла на 7% г/г на фоне сильного спроса стороны европейских и азиатских стран, вызванного восстановлением экономики, а также энергокризисом в Европе и Азии.

По-прежнему солидный рост темпов погрузки показывает перевозка грузов в контейнерах (+6,8% г/г за 10 мес.). Увеличению способствует активный ввод новых мощностей на фоне рекордно высоких ставок морского фрахта. Положительный вклад вносит и ввод новых мощностей по погрузке контейнеров. Так, морской терминал в Приморье в сентябре прекратил перевалку угля в пользу контейнерных грузов, как и Находкинский Морской Торговый Порт. Дополнительные мощности по перегрузке контейнеров с июля функционируют и в Сочи.

Погрузка цемента за 10 мес. увеличилась на 5,3% г/г за счет увеличения доли строительства цементобетонных дорог. Также выросла погрузка минеральных удобрений на 3,5% г/г, что связано с увеличением экспорта основных производителей.

Погрузка нефти и нефтепродуктов за 10 мес. повысилась на 3,3% г/г, при этом в октябре ее увеличение составило 10,1% г/г, что связанно с ослаблением ограничений по добыче в рамках сделки ОПЕК+.

В январе-октябре погрузка зерна сократилась на 5,1% г/г, при этом в октябре снижение составило 25% г/г. Падение объемов перевалки данного вида товарной продукции связано со снижением урожайности и валового сбора в России.

Представленные данные идут в соответствии с нашим прогнозом по итогам года (+2,9% г/г). Полагаем, что темпы роста погрузки нефти и нефтепродуктов в оставшиеся два месяца смогут показать увеличение, однако их рост будет сдержан замедлением темпов погрузки зерна.

ПАО «Промсвязьбанк»