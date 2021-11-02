«Фридом Финанс»: Торги пройдут в режиме ожидания

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:



Сессия 29 октября на основных американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. Индекс S&P 500 вырос на 0,19%, до 4605 пунктов, Nasdaq прибавил 0,33%, а Dow Jones поднялся на 0,25%. В плюсе закрылись все сектора во главе с индустрией здравоохранения (+0,95%), которую поддержало отсутствие прогресса в обсуждении законодателями США регулирования цен на рецептурные препараты. В аутсайдерах оказался сектор недвижимости (-1,19%) из-за слабости офисного сегмента.

Выручка, прибыль на акцию и операционная рентабельность AbbVie (ABBV: +4,6%) за третий квартал превысили ожидания за счет сильных результатов направлений иммунологии, неврологии и эстетической хирургии. Улучшен годовой прогноз EPS.

Zendesk (ZEN: -14,5%) намерена приобрести Momentive, что не встретило одобрения у инвесторов, которые не уверены в стратегических перспективах объединения.

Результаты Amazon.com (AMZN: -2,2%) оказались хуже прогнозов из-за проблем с цепочками поставок и непростой ситуации на рынке труда.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Принятие проекта инфраструктурных реформ в Конгрессе затягивается. Запланированное на 1 ноября заседание комитета палаты представителей по регламенту отсрочено, чтобы дать законодателям дополнительное время на переговоры. Прогрессисты 28 октября сорвали голосование по «двухпартийному» инфраструктурному пакету, потребовав дополнительных гарантий в отношении плана социальных расходов в объеме $1,75 трлн. Накануне демократы продвинулись в обсуждении ряда спорных вопросов, однако до голосования в палате представителей прогрессисты намерены заручиться поддержкой сенаторов Синема и Манчина, чтобы выступить единым фронтом.

Ключевым событием этой недели станет заседание FOMC, на котором, как ожидается, будет объявлено о сроках начала и параметрах сворачивания QE. Предполагаем, что сокращение объема покупки активов стартует в середине ноября и будет составлять $15 млрд в месяц. Таким образом, программа будет полностью завершена в июне 2022 года. Глава регулятора Джером Пауэлл, скорее всего, вновь отметит различие между решением о сокращении количественного смягчения и переходу к жесткой монетарной политике, а также укажет на временный характер разгона инфляции. В то же время не исключено, что прогноз высокой инфляции будет сделан на более длительный период из-за трудностей в цепочках поставок. Ряд представителей руководства ФРС, включая Пауэлла, недавно признали, что инфляционное давление может сохраняться дольше, чем предполагалось изначально. Также интересно будет мнение регулятора в отношении выхода на полную занятость после пандемии.

Площадки Юго-Восточной Азии завершили сессию 1 ноября разнонаправленно. Гонконгский Hang Seng опустился на 1,03%, китайский CSI 300 прибавил 0,37%, японский Nikkei 225 поднялся на 2,61%. EuroStoxx 50 с открытия торгов растет на 0,48%.

Цена на фьючерс Brent снижается до $83,6 за баррель. Золото торгуется у отметки $1783 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4575–4625 пунктов.

Сегодня будет опубликован производственный индекс ISM за октябрь. Консенсус предполагает снижение индикатора с сентябрьских 61,1 до 60,4 пункта. Однако это значение продолжит указывать на рост экономической активности.

Индекс настроений от Freedom Finance сохранился на уровне 58, отражая спокойный новостной фон.

S&P 500 закрепился выше отметки в 4600 пунктов. Индикатор MACD продолжает сигнализировать о сильных позициях «быков», а RSI остается вблизи зоны перекупленности. Индекс широкого рынка стремится к верхней границе восходящего канала, но рост замедляется, что открывает возможность для краткосрочной коррекции. Ближайшая поддержка расположена в области 50-дневной скользящей средней в диапазоне 4450–4480 пунктов.

В этот вторник, 2 ноября, квартальные результаты представит Activision Blizzard (ATVI). Выручка разработчика игр, согласно консенсус-прогнозам, может вырасти на 6,5%, до $1,88 млрд, при сохранении скорректированной EPS на уровне прошлого года — $0,71. Полагаем, что фактические результаты компании могут превзойти прогнозы благодаря хорошему спросу на популярную серию игр Call of Duty. В фокусе также будут результаты подразделения King, которое получает часть доходов от мобильной рекламы, и поэтому может ощутить на себе влияние изменения политики приватности Apple. Впрочем, эффект должен быть очень ограниченным, так как доля рекламной выручки в общем показателе около 5%. Мы позитивно оцениваем перспективы улучшения финансовых показателей компании в следующие два года благодаря релизам Overwatch 2, Diablo 4 и др.

Также завтра выйдет отчетность Pfizer (PFE) за третий квартал. Консенсус предполагает повышение выручки фармгиганта на 85% г/г, до рекордных $22,6 млрд, при скорректированной EPS на уровне $1,08 (+50% г/г). Около половины выручки, как ожидается, компании принесут продажи вакцины от COVID-19. Этому способствуют в целом устойчивые темпы вакцинации в ЕС и США. Доходы остальных сегментов бизнеса Pfizer могут продемонстрировать разнонаправленную динамику, реагируя на перераспределение приоритетов в условиях очередного всплеска заболеваемости коронавирусом, совпавшего с отчетным периодом. Лучше ожиданий благодаря реализации эффекта отложенного спроса могут оказаться результаты онкологического сегмента. Несмотря на пересмотр сроков активной коммерциализации вакцины от COVID-19, рынок по-прежнему более чувствителен к изменениям в ключевых сегментах бизнеса компании.

Третьей компанией, которая выпустит свои квартальные результаты 2 ноября, станет BP (BP). Мы ожидаем существенного роста прибыли год к году, благодаря ралли в ценах на нефть и газ вкупе с увеличением спроса на углеводороды. Консенсус предполагает повышение скорректированной EPS c $0,03 годом ранее до $0,93.

Негативное влияние на результаты компании окажет сокращение добычи и переработки под влиянием урагана «Ида», так как BP — это один из крупнейших операторов нефтедобычи в Мексиканском заливе. На наш взгляд, компания продолжит сокращать долговую нагрузку и оптимизировать операционные и капитальные расходы. Чистый долг BP с начала года сократился на 14,2%, до $43 млрд. В третьем квартале показатель мог снизиться еще на $1-2 млрд. Квартальный дивиденд на данный момент составляет $0,32 на акцию с доходностью к текущим котировкам 4,5% годовых. Мы не исключаем повышение этих выплат по итогам отчетного квартала.