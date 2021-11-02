Комментарии

ПСБ: Ждем консолидацию цен на нефть Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Вопреки ожиданиям, цены на нефть вчера подросли, но остаются пока на уровне 85 долл./барр. Поддержку по-прежнему оказывают ожидания высокого спроса на энергоносители при их дефиците – на рынке вновь появились прогнозы, что цены на нефть в сл.году достигнут трехзначных цифр. Мы сохраняем скептицизм относительно перспектив дальнейшего взлета цен на нефть, как минимум до заседаний ФРС и ОПЕК+, которые состоятся на днях. Сегодня по Brent ориентируемся на консолидацию в зоне 85-86 долл./барр. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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