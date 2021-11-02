ПСБ: Настрой рынков можно охарактеризовать как слабо негативный

Во вторник пара доллар-рубль может протестировать отметку 72 руб.

Ожидаем, что индекс МосБиржи будет консолидироваться вблизи уровня 4200 пунктов

Сегодня продажи в сегменте рублевого госдолга могут продолжится. В ближайшее время наиболее вероятным считаем движение 10-летних ОФЗ ближе к верхней границе диапазона 8,25–8,50% годовых

Добыча газа Газпрома (ПОКУПАТЬ) в октябре выросла на 4% - до 44,5 млрд куб. м, максимум с 2013 г. – статистика - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Газпром наращивает добычу газа в ответ на растущий спрос, что и подтверждается статистикой. На фоне роста добычи и объемов реализации мы ожидаем рекордных финансовых показателей по итогам этого года, что позволит компании порадовать акционеров щедрыми дивидендами.

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