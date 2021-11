Комментарии «Фридом Финанс»: Ключевые индексы обновляют исторические максимумы Сергей Пигарев, аналитик «Фридом Финанс»:



Торги 1 ноября на американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. Основные бенчмарки зафиксировали новые рекорды. В частности, S&P 500 вырос на 0,18%, до 4614 пунктов, Nasdaq прибавил 0,63%, а Dow Jones поднялся на 0,26%. Лучшую динамику продемонстрировал энергетический сектор (+1,59%) на ожиданиях публикации сильных квартальных результатов. В аутсайдерах оказались телекомы (-0,66%). Novavax (NVAX: +15,8%) объявила о завершении процедур подачи заявок на вакцину от COVID-19 в Европейское агентство по лекарственным средствам и Министерство здравоохранения Канады. ON Semiconductor (ON: +14,3%) отчиталась за третий квартал по EPS и выручке лучше ожидания рынка. Прогноз на последний квартал года также превысил консенсус. ЕС снизит импортную пошлину на продукцию Harley-Davidson (HOG: +9,1%) с 31% до 6% в рамках тарифного соглашения с США. Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. В фокусе внимания инвесторов остается отчетность компаний за третий квартал: на текущей неделе результаты представят 167 эмитентов из индекса S&P 500. Однако главным событием станет двухдневное заседание FOMC, которое начнется сегодня. Уже в среду ФРС может объявить о сворачивании программы QE на $15 млрд в месяц. Восстановление рынка труда и высокая инфляция не оставляют американскому регулятору возможности для проведения сверхмягкой политики. Цена нефти WTI в ходе торговой сессии накануне повысилась на 0,6%, достигнув максимальных отметок с октября 2014 года. Уголь и газ также торгуются вблизи многолетних максимумов, что приводит к росту стоимости топлива и электроэнергии и увеличению издержек в производственном секторе, а также повышению расходов домохозяйств. Макростатистика, опубликованная в понедельник, зафиксировала сокращение затрат в строительном секторе на 0,5% (консенсус предполагал увеличение на 0,4%), что может свидетельствовать об охлаждении спроса в отрасли. Площадки Юго-Восточной Азии завершили сессию 2 ноября в красной зоне. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,24%, китайский CSI 300 потерял 1,12%, японский Nikkei 225 снизился на 0,43%. EuroStoxx 50 с открытия торгов растет на 0,70%. Цена на фьючерс Brent повышается до $85 за баррель. Золото торгуется у отметки $1795 за тройскую унцию. По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4580–4630 пунктов. Индекс настроений от Freedom Finance прибавил один пункт и вырос до 59, отражая смешанный новостной фон перед заседанием FOMC. S&P 500 закрепился выше 4600 пунктов. Индикатор MACD продолжает сигнализировать о сильных позициях «быков», а RSI находится вблизи зоны перекупленности. Индекс широкого рынка стремится к верхней границе восходящего канала, но динамика роста замедляется, что открывает возможность для краткосрочной коррекции. Ближайшая поддержка расположена в области 50-дневной скользящей средней в диапазоне 4450–4480 пунктов. Сегодня квартальные результаты представит Activision Blizzard (ATVI). Выручка разработчика игр, согласно консенсус-прогнозам, может вырасти на 6,5%, до $1,88 млрд, при сохранении скорректированной EPS на уровне прошлого года — $0,70. Полагаем, что фактические результаты компании могут превзойти прогнозы благодаря хорошему спросу на популярную серию игр Call of Duty. В фокусе также будут результаты подразделения King, которое получает часть доходов от мобильной рекламы и поэтому может ощутить на себе влияние изменения политики приватности Apple. Впрочем, эффект должен быть очень ограниченным, так как доля рекламной выручки в общем показателе около 5%. Мы позитивно оцениваем перспективы улучшения финансовых показателей компании в следующие два года благодаря релизам Overwatch 2, Diablo 4 и др. Также сегодня выйдет отчетность Pfizer (PFE) за третий квартал. Консенсус предполагает повышение выручки фармгиганта на 86% г/г, до рекордных $22,6 млрд, при скорректированной EPS на уровне $1,08 (+50% г/г). Около половины выручки, как ожидается, компании принесут продажи вакцины от COVID-19. Этому способствуют в целом устойчивые темпы вакцинации в ЕС и США. Доходы остальных сегментов бизнеса Pfizer могут продемонстрировать разнонаправленную динамику, реагируя на перераспределение приоритетов в условиях очередного всплеска заболеваемости COVID-19, совпавшего с отчетным периодом. Лучше ожиданий благодаря реализации эффекта отложенного спроса могут оказаться результаты онкологического сегмента. Несмотря на пересмотр сроков активной коммерциализации вакцины от COVID-19, рынок по-прежнему более чувствителен к изменениям в ключевых сегментах бизнеса компании. info4

