ПСБ: Объемы выплавки стали в мире за сентябрь 2021 года

В сентябре общемировое производство стали, по данным WSA, сократилось на 8,3% м/м, достигнув отметки 144,4 млн тонн. Доля Китая в общемировом производстве стали сократилась на 2,8 п.п. м/м до 51,1%.

Производство стали в мире начало заметно сокращаться на фоне регулирования отрасли в Китае и стремления стран по снижению объемов выбросов СО2 в атмосферу. Также отметим постепенную коррекцию цен на стальную продукцию на ключевых рынках сбыта (с начала октября индекс цен на разные виды продукции из стали в Китае упал на 8%, до 891 долл., следуя за сырьевой корзиной), поддерживаемую сокращением спроса (спрос на сталь в Китае в сентябре сократился на 12% м/м, до 70,090 млн тонн). Тем не менее, за 9 месяцев 2021 года производство стали приблизилось к уровню 1624,2 млн тонн, что на 7,8% выше, чем год назад и является рекордным значением за всю историю существования отрасли.

В лидерах роста м/м стали Япония (+25,6%), США (+22,0%), Бразилия (+15,3%) на фоне удовлетворения отложенного спроса, а также потребности в сталелитейной продукции в течение 3 квартала 2021 года. Например, цены на г/к сталь в Америке выросли на 11%, начиная с июня 2021 года, на фоне сохраняющегося высокого уровня строительства недвижимости (в сентябре 2021 года – 1 555 млн объектов).

Наиболее сильно выплавка стали сократилась в Китае (-21,2% м/м) и странах СНГ (-1,0% м/м). КНР активно сокращает производство перед приближающейся Олимпиадой (по нашим оценкам, мы увидим сокращение производства в октябре и в ноябре из-за нового постановления правительства, вступающего в силу в начале ноября), страны СНГ же замедлили производство в связи с тем, что отечественные металлурги отреагировали на падение цен внутри страны после введения правительством экспортных пошлин.

Умеренный рост продемонстрировали Германия (+10,7% м/м), Индия (+7,2% м/м). В Европе сохраняется рост потребления автомобилей (в сентябре на 1,9% м/м больше было поставлено новых машин на учет в Германии). В Индии же продолжается бум строительства недвижимости, что отражается в росте комплексного индекса на акции строительных компаний.

Китай, Индия и Япония в совокупности формируют 59,4% общемирового производства сталелитейной продукции. Тем не менее, отметим сокращение доли Азии и Океании на 1 п.п. г/г до 65,6% в производстве стали. Тенденция по наращиванию производства в других регионах прослеживается на протяжении многих месяцев 2021 года. Перераспределение пришлось на Европу (+1 п.п. г/г), Африку (+0,8 п.п. г/г), Южную (+0,4 п.п. г/г) и Северную Америку (+0,7 п.п. г/г). По нашим оценкам, в перспективе квартала подобная тенденция будет сохраняться с возможным восстановлением роста производства в странах СНГ. Отдельно отметим, что в азиатском регионе спрос и предложение с каждым годом все больше будет концентрироваться в Индии, роль которой усилится на мировом рынке стали.

Мы ожидаем, что как минимум до окончания Олимпийских игр производство стали сохранит нисходящую тенденцию. Ослабление спроса, как и падение цен на сырьевую корзину также потянет за собой стальные котировки. Удар, в первую очередь, придется на сталелитейные компании в Китае, далее – на соседние рынки (Япония, Россия), а затем на рынки США и Европы. Тем не менее, цены на сталь на данный момент сохраняются на высоком уровне, что может позволить завершить год для отечественных сталелитейщиков рекордными финансовыми результатами.

ПАО «Промсвязьбанк»