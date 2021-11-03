ПСБ: Обзор мирового рынка золота по итогам 3 квартала 2021 года

За прошедший квартал спрос на золото во всём мире составил 831 т, снизившись на 7% г/г, производство также сократилось до 1 239 т (-3% г/г). Ожидаем, что рост спроса на золото продолжится в 4 квартале, однако оттоки из ETF сохранятся, ввиду чего результат за 2021 год может оказаться ниже 2020 года. Стоимость золота, по нашим оценкам, к концу года вырастет, преодолев отметку в 1 900 долл./унц.

Ювелирные украшения

Спрос на ювелирные украшения продолжает восстанавливаться, за прошедший квартал потребление выросло на 12% кв/кв, до 443 тонн (+33% г/г), однако несмотря на это, значения всё ещё ниже средних данных за последние 5 лет, что говорит о ещё не полном восстановлении ювелирной промышленности после кризисного 2020 года. Лидером роста стали рынки Китая и Индии, спрос на ювелирные украшения в 3 квартале в этих странах составил 157 т (+7% кв/кв; +32% г/г) и 96 т (+60% кв/кв; +58% г/г) соответственно. Бурный рост в Индии обусловлен отложенным спросом вследствие снятия большинства ограничений, которые были введены во 2 квартале текущего года на фоне вспышки дельта-варианта коронавируса. Ожидаем, что в 4 квартале спрос на ювелирные украшения продолжится ввиду начала сезона свадеб в Индии и роста доли вакцинированного населения

Инвестиции

За 3 квартал 2021 наблюдался отток из ETF, ориентированных на золото. Так, за отчётный период чистый отток из «золотых» ETF составил 27 тонн, кварталом ранее наблюдался приток в размере 41 тонны, за аналогичный период прошлого года вложения в ETF увеличились на 274 тонны. За 9 месяцев текущего года чистое снижение активов фондов составило 156 тонн, что является рекордным сокращением за последние 8 лет.

Наибольшее снижение наблюдалось в североамериканских фондах. На наш взгляд, это связано с общей негативной конъюнктурой на рынке золота, инвесторы предпочли инвестировать в более ликвидные и высокорискованные активы. Ожидаем и дальнейшего оттока из «золотых» ETF, что негативно скажется на общем спросе на драгоценный металл.

В отличие от ETF, вложения в золотые слитки и монеты за 3 квартал выросли до 262 тонн (+8% кв/кв; +18% г/г). Лидером роста, как и в случае с ювелирными украшениями, стали Китай и Индия. Причины увеличение спроса на слитки и монеты в Индии также связаны со снятием ограничений после кризисного 2 квартала 2021 года. Росту способствовало и развитие цифровых платформ, которые помогают обычным людям инвестировать в физическое золото. Мы ожидаем, что спрос на слитки продолжит расти: Управление международных центров финансовых услуг Индии запустило международную биржу слитков 1 октября 2021 года. Данные меры направлены на создание в стране крупнейшего центра торговли золотыми слитками, что также поможет в создании продуктов, обеспеченных драгоценным металлом.

Центробанки

За отчётный период центробанки увеличили вложения в золото на 69 тонн (-64% кв/кв), годом ранее наблюдался отток в размере 11 тонн. Крупнейшим покупателем стал Резервный Банк Индии, резервы которого выросли в 18 раз кв/кв и составили 745 тонн, что стало самым крупным значением с 2007 года. В то же время лишь 4 страны сократили вложения в золото за прошедший квартал, это Турция, Катар, Мексика и Мальта. Продажи Турции обусловлены проблемами в экономике, вследствие чего стоимость драгоценного металла в 3 квартале была на рекордных уровнях.

Спрос на золото со стороны центробанков остаётся достаточно сильным. Ожидаем, что покупки в 4 квартале продолжатся. По итогам года объём вложений составит примерно 450 тонн.

Промышленность

На фоне восстановления мировой экономики промышленный сектор продемонстрировал рост спроса на золото. Так, за 3 квартал потребление драгоценного металла увеличилось до 84 тонн (+4% кв/кв; +9% г/г), что является достаточно высоким показателем (выше средних значений за последние 9 лет). Рост продаж электроники поддерживает спрос на золото, однако отрасль сталкивается с дефицитом полупроводников, что негативно влияет на производство высокотехнологичных устройств, а также автомобилей. Ожидаем, что в 4 квартале потребление золота для промышленных целей останется на текущих уровнях. Однако поддержку окажут приближающиеся праздники, из-за чего продажи электроники традиционно вырастут.

Производство

Производство первичного золота в 3 квартале составило 960 тонн (+9% кв/кв; +4% г/г), что является лучшим показателем с 2018 года. Добыча увеличилась вследствие сокращения остановок предприятий из-за COVID-19 в сравнении с прошлым годом, а также из-за сезонных факторов. Лидером роста стала Перу, где производство увеличилось на 25% кв/кв, что также связано с восстановлением добычи после плохих результатов 3 квартала 2020 года.

Себестоимость производства золота продолжает расти. Совокупные денежные затраты (AISC) во втором квартале составили 1 067 долл./унц. (+10% г/г), что является самым высоким результатом с 2014 года. Рост расходов связан с увеличением капитальных затрат, постепенным истощением руды, а также из-за повышенного инфляционного давления во всём мире.

Ожидаем, что фактор связанный с ограничениями производства из-за коронавируса, отойдёт на второй план, вследствие чего добыча золота увеличится в 4 квартале текущего года. При этом наращивание производства нивелирует снижение коэффициента извлечения.

Предложение вторичного золота за прошедший квартал составило 298 тонн (+6% кв/кв; -22% г/г). Это связано с постепенным восстановлением мировой экономики, лидером роста стал рынок Индии, где предложение драгоценного металла для вторичной переработки сократилось вдвое. Ожидается, что данная тенденция сохранится в ближайшие полгода, по итогам 2021 г. предложение на рынке вторичного золота останется на допандемийных уровнях.

Ожидаем продолжение роста спроса на золото в 4 квартале, однако оттоки из ETF сохранятся, ввиду чего результат за 2021 год может оказаться ниже показателей 2020 года. Стоимость золота, по нашим оценкам, к концу года вырастет, преодолев отметку в 1 900 долл./унц.

ПАО «Промсвязьбанк»