«Фридом Финанс»: Затишье перед праздничными днями

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста на фоне новости о возможной покупке конкурента структурами УГМК стали акции Селигдар (+3,82%). В аутсайдерах оказались бумаги En+ (-4,72%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 71,50–72,00.

Торговая активность снижается. Обороты в «голубых фишках» в среднем ниже, чем одну-две недели назад. Большинство бумаг торгуются в боковом тренде или консолидируются, рынок не следует динамике на внешних площадках. В отсутствие новых факторов роста или коррекции рынок, вероятнее всего, будет снижаться: целью может стать отметка 4100 пунктов по индексу Мосбиржи. В то же время поддержку котировкам может оказать заседание ОПЕК+, если будет принято решение дополнительно увеличить добычу на фоне роста цен на черное золото. Однако, даже если этого не произойдет, реакция нефтяного рынка может быть достаточно бурной. В частности, Bank of America прогнозирует рост цены на это сырье до $120 за баррель к весне. Если ожидания оправдаются, валютная пара USD/RUB снизится до 50. Впрочем, на наш взгляд, слишком рано принимать столь спекулятивный прогноз за базовый, однако мы не исключаем роста цены на нефть до $90 за баррель уже в декабре.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: 70,5–71,5. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4200–4250 пунктов.