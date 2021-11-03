Комментарии

ПСБ: Цены на нефть Brent находятся под небольшим давлением в преддверии заседаний ФРС и ОПЕК+ Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Цены на нефть Brent находятся под небольшим давлением в преддверии заседаний ФРС и ОПЕК+. Статистика от API также не принесла поддержки: запасы сырой нефти выросли на 3,6 млн барр., запасы бензинов сократились на 0,5 млн барр., а дистиллятов – выросли на 0,6 млн барр. На заседании ФРС ожидаются подробности по срокам сворачивания программы выкупа активов, тогда как на встрече ОПЕК+ маловероятно, что будут какие-то изменения по квотам. Глобально мы не ждем сильного давления на цены на нефть, полагая, что пока ожидания по спросу высоки, просадки будут выкупаться. Сегодня ориентируемся на 83-84 долл./барр. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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