ПСБ: Ситуация на мировых рынках оценивается нами как слабо негативная

В среду ожидаем, что пара доллар-рубль может подняться выше отметки 72 руб. с возможным тестированием 72,5 руб.

Снижение цен на нефть может вновь усилить коррекционный настрой участников российского рынка, в результате чего индекс МосБиржи сегодня будет тяготеть к уровню 4150 пунктов

Ожидаем смещения доходности 10-летних ОФЗ в верхнюю часть диапазона 8,25–8,50% годовых

Оборот торгов на всех рынках МосБиржи (ПОКУПАТЬ) в октябре снизился на 5,3% г/г, до 84,89 трлн руб. - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Данные по торгам оцениваем нейтрально. Наибольший рост, как ожидалось, показал рынок акций (+75,6% г/г) на фоне роста числа инвесторов и повышенного интереса к отечественному рынку в связи с высокими ценами на энергоносители.

ПАО «Промсвязьбанк»