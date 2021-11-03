«Фридом Финанс»: В фокусе заседание FOMC

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 2 ноября на основных американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. Индекс S&P 500 вырос на 0,37%, до 4631 пункта, Nasdaq прибавил 0,34%, а Dow Jones поднялся на 0,39%. Лучшую динамику продемонстрировали сырьевые компании (+1,10%), представители сектора недвижимости (+0,93%) и ИТ-отрасли (+0,82%). В аутсайдерах оказались энергетические компании (-1,01%) на фоне снижения нефтяных котировок и производители циклических потребительских товаров (-0,62%).

Avis Budget Group (CAR: +108,3%) отчиталась по выручке, EBITDA и EPS значительно лучше ожиданий, а также объявила об увеличении программы buy back на $1 млрд.

DuPont покупает производителя промышленных материалов Rogers (ROG: +29,6%) по цене $277 за акцию, что соответствует премии в 33% по отношению к цене закрытия в понедельник.

Выручка в четвертом квартале, согласно гайденсу Chegg (CHGG: -48,8%), существенно недотянет до рыночных ожиданий в связи с ухудшающимися показателями использования платформы.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. В фокусе внимания инвесторов окончание двухдневного заседания FOMC. Две трети опрошенных экономистов ожидают, что регулятор приступит к сворачиванию программы количественного смягчения уже в текущем месяцев, остальные рассчитывают на декабрь. Инвесторы также будет обращать внимание на заявления представителей ФРС по поводу инфляции и любые намеки по поводу динамики ставок в преддверии обновления точечного графика прогнозов FOMC в декабре. Хотя в своих последних прогнозах члены комитета указали на низкую вероятность первого повышения ставки в следующем году, рынок ожидает, что оно может произойти уже в июне 2022 года.

Демократы Палаты представителей постепенно приближаются к принятию пакетов социальных и инфраструктурных расходов. Накануне было достигнуто соглашение по своду законов о снижении цен на рецептурные лекарства, который будет включен в пакет социальных расходов. В то же время вопрос повышения потолка госдолга продолжает встречать сопротивление ряда сенаторов.

Площадки Юго-Восточной Азии завершили сессию 3 ноября в красной зоне. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,41%, китайский CSI 300 потерял 0,39%. Токийская фондовая биржа закрыта в связи с праздничным днем. EuroStoxx 50 с открытия торгов растет на 0,11%.

Цена на фьючерс Brent снижается до $84,7 за баррель. Золото торгуется у отметки $1789 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4600–4660 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные от компании ADP по количеству рабочих мест, созданных в американской экономике в октябре. Консенсус предполагает снижение темпов роста до 400 тыс. после увеличения на 568 тыс. в сентябре.

Индекс настроений от Freedom Finance прибавил один пункт и вырос до 60, отражая смешанный новостной фон перед заседанием FOMC.

S&P 500 закрепился выше отметки в 4600 пунктов. Индикатор MACD продолжает сигнализировать о сильных позициях «быков», а RSI вступает в зону перекупленности. Индекс широкого рынка стремится к верхней границе восходящего канала, но динамика роста замедляется, что открывает возможность для краткосрочной коррекции. Ближайшая поддержка расположена в области 50-дневной скользящей средней в диапазоне 4450–4480 пунктов.