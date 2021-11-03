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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 ноября: 4 117,0098 руб/1 г золота и 54,8400/1 г серебра

ЦБ РФ с 3 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 117,0098 руб.
  • 1 грамм серебра - 54,8400 руб.
  • 1 грамм платины - 2 431,3701 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 688,0801 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,8899 р. (0,83%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0300 р. (0,05%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 68,1901 р. (2,89%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 167,4101 р. (3,70%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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