«Фридом Финанс»: Прогноз по дивидендам «Акрона» – 760 рублей на акцию

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к моменту открытия торгов на рынках США снизился на 0,7%, следуя за динамикой нефтяных цен. Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы демонстрировали разнонаправленное движение.

В настоящий момент внимание инвесторов приковано к сессии ФРС. С учетом накопленного влияния технических факторов мы полагаем, что решение американского регулятора по поводу параметров сворачивания QE вызовет либо разочарование игроков рынка, либо фиксацию прибыли на факте ожидавшегося события. Важно отметить, что ФРС завершает программу количественного ослабления на фоне роста доходности трежерис. Как следствие, не исключено усиление «медвежьих» настроений в долговом сегменте и ослабление спроса на рынке ценных бумаг.

Еще одним фактором, который может оказать давление на активность «быков», является завершение ОПЕК+ цикла сокращения предложения. Таким образом, именно от решений американского регулятора и нефтяного картеля сейчас зависит, сможет ли глобальная экономика без значительных шоков справиться с текущей ситуацией, когда цены на сырье растут стремительными темпами, близкими к максимумам последних десятилетий.

В российском фондовом сегменте в качестве защитных инструментов выступают бумаги АФК «Система». Интерес инвесторов подогревается сильными финансовыми результатами одной из дочерних компаний АФК — Segezha Group. За девять месяцев ей удалось заработать чистую прибыль в объеме 11,13 млрд руб., что соответствует рыночным ожиданиям роста этого показателя по итогам года до 16,6 млрд руб. Кроме того, Segezha Group консолидировала результаты НЛХК по состоянию на 15 сентября и рассчитывает до конца года закрыть сделку по покупке сибирских лесопромышленных активов у инвесткомпании Bonum Capital, принадлежащей Мурату Алиеву. Оценочный рост бизнеса НЛХК составит более 30%, что улучшит прогнозную динамику стоимости Segezha Group в средне- и долгосрочном периоде. Впрочем, формируемый в рамках данной ситуации краткосрочный потенциал переоценки справедливой стоимости АФК «Система» едва ли будет существенным и составит примерно 1–5%.

Акции ПАО «Акрон» растут в преддверии назначенного на 12 ноября заседания совета директоров (СД) компании, на котором буду даны рекомендации по дивидендам за девять месяцев. В сентябре СД уже рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 30 руб. на акцию, выплаты по итогам 2020-го также составили 30 руб. на бумагу. В настоящий момент «Акрон» планирует по итогам календарного года распределить между акционерами не менее $200 млн, что соответствует 350 руб. на акцию. Общерыночный прогноз предполагает, что выплаты составят 670 руб. на бумагу, а оценки аналитиков «Фридом Финанс» закладывают этот показатель на уровне 760 руб. ввиду того, что цены на продукцию компании на ключевых для «Акрона» товарных рынках стабилизировались вблизи среднесрочных максимумов.

Акции «Башнефти» корректируются на фоне неопределенности в отношении нового состава совета директоров. Однако в целом информационный фон вокруг компании позитивен. В частности, международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует снижение долговой нагрузки «Башнефти» к концу 2022 года более чем в четыре раза относительно декабря 2020 года благодаря ослаблению ограничений на нефтедобычу в рамках соглашения ОПЕК+, а также укреплению нефтяных котировок. Эксперты агентства закладывают также четырехкратный рост EBITDA компании: до 109,3 млрд руб. по итогам 2021 года и до 122 млрд руб. в 2024-м. Эти прогнозы в целом соответствуют нашим ожиданиям, отраженным в среднесрочных оценках справедливой стоимости компании, потенциал роста которой составляет более 20% и 40% для обыкновенных и привилегированных акций соответственно.

Несмотря на повышенные риски, рынок продолжает восходящее движение. Целевой диапазон закрытия следующих торгов для индекса Мосбиржи: 4145–4210 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 72,10–72,95 и 82,60–84,25 соответственно.