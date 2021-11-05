«Фридом Финанс»: ФРС зарядила «быков» позитивом

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Сессия 3 ноября на американских фондовых площадках завершилась в плюсе. S&P 500 вырос на 0,29%, до 4661 пункта. Nasdaq прибавил 1,04%, Dow Jones поднялся на 0,29%. В лидеры роста при поддержке публикации сильной квартальной отчетности вышли секторы потребительских циклических (+1,84%) и нециклических (+0,89%) товаров, а также добычные компании (+1,10%). Хуже рынка ввиду продолжающегося снижения нефтяных котировок выглядели представители энергетического сектора (-0,83%).

· Capri Holdings (CPRI: +15,7%) зафиксировала уверенные результаты продаж, EPS и рентабельности за счет реализации новой стратегии, а также анонсировала buy back на $1 млрд.

· Bed Bath & Beyond (BBBY: +15,2%) объявила о запуске цифровой торговой платформы, стратегическом сотрудничестве с Kroger Company (KR: +5,53%) и обратном выкупе акций на $300 млн в этом году.

· Activision Blizzard (ATVI: -14,1%) отчиталась лучше ожиданий, однако дала слабый прогноз на следующий квартал и текущий год, а также перенесла релизы наиболее коммерчески успешных игр.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют умеренный рост. ФРС США, как и ожидалось, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% и объявила о начале сворачивания программы выкупа активов с ноября. Объем покупок в соответствии с прогнозами будет сокращен на $15 млрд в месяц. Таким образом, программа выкупа treasuries в размере $80 млрд будет уменьшаться на $10 млрд в месяц, программа выкупа ипотечных облигаций в объеме $40 млрд будет сокращаться на $5 млрд.

Одним из сигналов к нормализации политики ФРС стал отчет ADP о занятости в частном секторе за октябрь. Согласно представленным данным, число рабочих мест увеличилось до 571 тыс. при прогнозе 400 тыс. Федрезерв допускает корректировку объемов количественного смягчения в зависимости от уровней инфляции и занятости.

Глава ФРС Джером Пауэлл признал, что инфляция остается высокой, объяснив это дисбалансом спроса и предложения и в очередной раз указав на временный характер этого явления. FOMC полагает, что активное проведение прививочной кампании, адаптация экономики к ограничениям в предложении и налаживание цепочек поставок будут способствовать замедлению инфляции ближе ко второй половине 2022 года. При этом среднесрочные структурные риски для американского фондового рынка остаются актуальными.

· Площадки Юго-Восточной Азии завершили сессию 3 ноября в зеленой зоне. Китайский CSI 300 вырос на 1,05%, японский Nikkei — на 0,84%, гонконгский Hang Seng — на 0,18%. Индекс австралийской биржи ASX прибавил 0,43%. EuroStoxx 50 с открытия торгов поднялся на 0,31%.

· Цена на фьючерс Brent снижается до $81,99 за баррель, что обусловлено продолжающимся ростом запасов нефти в США. Золото торгуется у отметки $1763 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4630–4680 пунктов.

Сегодня Минтруда США опубликует еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице (консенсус: 275 тыс. против 281 тыс. неделей ранее).

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на 1 п., до 60, отражая улучшение новостного фона после заседания FOMC.

S&P 500 стремится к верхней границе восходящего канала. Индикатор MACD продолжает сигнализировать о сильных позициях «быков», а RSI находится выше 70 пунктов, в зоне перекупленности. Рост индекса широкого рынка ускорился после заседания FOMC. Приближение к зоне сопротивления у верхней границы канала повышает вероятность краткосрочной коррекции. Ближайшая поддержка расположена в области 50-дневной скользящей средней, на уровне 4480 пунктов.