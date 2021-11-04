«Фридом Финанс»: «Быки» сохраняют сильные позиции

Аналитики «Фридом Финанс»:



Торги 4 ноября на основных американских фондовых площадках завершились преимущественно в зеленой зоне. Индекс S&P 500 подрос на 0,42%, достигнув 4680 пунктов, Nasdaq прибавил 0,81%, Dow Jones показал слабовыраженную динамику, потеряв 0,09%. Компании «роста» сильно обгоняли бумаги «стоимости». В лидерах оказались технологический (+1,54%) и потребительский (+1,49%) сектора. Рост технологических компаний поддерживала динамика в бумагах Nvidia (NVDA: +12,1%) на фоне позитивных комментариев аналитиков. В аутсайдеры попали эмитенты финансовой отрасли (-0,56%) и сектора недвижимости (-1,14%). Прибыль на акцию Qualcomm (QCOM: +12,7%) за последний квартал превысила ожидания инвесторов. Бумаги Take-Two Interactive (TTWO: +4,8%) растут на фоне более сильных, чем ожидалось, внутриигровых продажах в GTA Online и NBA 2K. Выручка Moderna (LMT: -17,9%) за третий квартал недотянула до общерыночных ожиданий.

Сегодня Палата представителей США вновь соберется, планируя провести голосование по экономическому пакету президента объемом $1,75 трлн, а также по инфраструктурному проекту. По всей видимости, сенаторы смогли прийти к консенсусу после 11-часовых переговоров накануне. Высокопоставленные демократы заявили, что сегодня, возможно, работа над обоими законодательными актами будет завершена, поскольку был достигнут значительный прогресс в таких вопросах, как иммиграционная реформа и ценообразование на лекарственные препараты.

Мы ожидаем, что инвесторы позитивно отреагируют на принятие законопроектов. При этом на рынке госдолга наблюдается некоторое падение доходностей после заседания ФРС, проведенного 3 ноября. Данное обстоятельство, по всей видимости, по-прежнему будет обеспечивать поддержку сектору технологических компаний. Одним из драйверов роста для индекса S&P 500, на наш взгляд, может стать позитивная динамика в акциях компаний здравоохранения: мы не исключаем, что они начнут восстанавливаться после падения котировок основных производителей вакцин на фоне слабого отчета Moderna. Под давлением могут оставаться акции финансового сектора, которые более чувствительны к падению доходностей в облигациях.

Площадки Юго-Восточной Азии завершили сессию 4 ноября в минусе. Гонконгский Hang Seng опустился на 1,79%, китайский CSI 300 упал на 0,54%, японский Nikkei 225 снизился на 0,61%. EuroStoxx 50 с момента открытия торгов не демонстрирует значимой динамики. Цена на фьючерс Brent составляет $80,54 за баррель. Золото растет до $1793 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4670–4720 пунктов.

Сегодня выйдут данные по безработице в США за октябрь (прогноз: 4,7% против 4,8% в сентябре). Количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 30 октября, уменьшилось на 14 тыс., до 269 тыс. Аналитики ожидают, что безработица в США за октябрь также продолжит снижаться на фоне усиления спроса на рабочую силу.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 60 пунктов.

S&P 500 стремится к верхней границе восходящего канала. Индикатор MACD продолжает сигнализировать о сильных позициях «быков», а RSI находится в зоне перекупленности выше 70 пунктов. Динамика роста бенчмарка усилилась после заседания FOMC, однако близость зоны сопротивления у верхней границы канала повышает вероятность краткосрочной коррекции. Ближайшая поддержка расположена в области 50-дневной скользящей средней на уровне 4480 пунктов.