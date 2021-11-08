ПСБ: В начале недели ситуация на мировых рынках складывается слабо негативно

Сегодня мы ожидаем удорожания отечественной валюты, ориентируясь на плавный выход ниже отметки 71 руб.

Индекс МосБиржи сегодня может вернуться к уровню 4200 пунктов

Ожидаем, что доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 8,20 – 8,50% годовых

Чистая прибыль Сургутнефтегаза (ПОКУПАТЬ) по РСБУ за 9 мес. упала в 3 раза, до 297 млрд руб., на фоне рекордной базы прошлого года - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Отчетность Сургутнефтегаза по РСБУ важна с точки зрения выплаты дивидендов для держателей привилегированных акций. Учитывая, что компания хранит почти все накопления в валюте, то ее прибыль, а значит и выплаты дивидендов, зависят напрямую от изменения курса рубля к доллару. С учетом довольно стабильного рубля, дивиденды по итогам этого года будут не такими щедрыми, как в 2020 г. По нашим оценкам, стоит рассчитывать не более, чем на 3 руб./акцию, доходность – 7,8%.

ПАО «Промсвязьбанк»