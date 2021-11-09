«Фридом Финанс»: Российский рынок продолжает двигаться в восходящем тренде

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи к открытию основной сессии на фондовых площадках США вырос на 0,8%, несмотря на снижение нефтяных котировок и разнонаправленную динамику фьючерсов на американских фондовых индексов на премаркете.

Акции АФК Система выступили в роли защитных. Поводом для покупок стала публикация финансовой отчетности Segezha Group за девять месяцев текущего года. Чистая прибыль компании составила 11,13 млрд руб., что подтверждает реалистичность прогнозов, предполагающих показатель в объеме 16,6 млрд руб. по итогам 2021-го. Segezha консолидировала результаты НЛХК по состоянию на 15 сентября и рассчитывает до конца года закрыть сделку по покупке сибирских лесопромышленных активов у инвесткомпании Bonum Capital Мурата Алиева. Оценочный рост активов лесопромышленного холдинга составит более 30%, что улучшит оценку его справедливой стоимости в средне- и долгосрочном периоде. В то же время аналогичные оценки материнской АФК могут быть пересмотрены лишь в пределах 5%.

Акции Акрона растут в ожидании заседания совета директоров, которое состоится 12 ноября и на котором буду даны рекомендации по дивидендам за январь-сентябрь. Промежуточные дивиденды совдир рекомендовал в размере 30 руб. на акцию, та же сумма была выплачена по итогам 2020 года. Компания предупреждала, что в текущем году планирует сместить основные выплаты акционерам на конец года, что в совокупности с уменьшением капзатрат позволит снизить долговую нагрузку. Менеджмент планировал перечислить в виде дивиденда не менее $200 млн, что эквивалентно 350 руб. на акцию. При этом общерыночный консенсус предполагает выплату 670 руб. на акцию, а мы ожидаем дивиденд в объеме 760 руб. на бумагу.

Акции Башнефти снижаются из-за неопределенности в отношении обновления состава совета директоров компании, которое должно состояться сегодня. При этом новостной фон вокруг компании в целом позитивен. Fitch прогнозирует, что к концу 2022 года долговая нагрузка Башнефти сократится более чем в четыре раза относительно уровней декабря 2020 года благодаря смягчению условий сделки ОПЕК+ и росту цен на углеводородное сырье. EBITDA Башнефти, как полагают аналитики одного из крупнейших рейтинговых агентств мира, должна повыситься до 109,3 млрд руб. в 2021 году и до 122 млрд руб. в 2024-м. Эти оценки в целом соответствуют нашим ожиданиям, отраженным в среднесрочных оценках справедливой стоимости компании. Потенциал ее повышения для обыкновенной акции Башнефти превышает 20%, а для привилегированной — 40%.

Несмотря на повышенные риски, восходящий тренд на рынке продолжается. Целевой диапазон на закрытие следующих торгов для индекса Мосбиржи: 4145–4210 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 72,10–72,95 и 82,60–84,25 соответственно.