ПСБ: Финансовые результаты Детского мира за 3 кв. 2021 г.

Детский мир отчитался за 3 кв. 2021 г. Выручка увеличилась на 14% г/г, до 43,9 млрд рублей, EBITDA – на 12% г/г, а чистая прибыль – в 1,5 раза. Совет директоров рекомендовал утвердить промежуточные дивиденды за 9 месяцев в размере 5,2 рубля на акцию, что соответствует 60% чистой прибыли по РСБУ. Это ниже ожидаемых 100% – компания была вынуждена снизить дивиденды на фоне новых пандемийных ограничений. В случае улучшения эпидемиологической ситуации мы ожидаем роста дивидендов по итогам года. Совокупные дивиденды могут составить 13-16 рублей на акцию, что дает доходность 9-10%. Мы умеренно положительно оцениваем результаты компании и продолжаем позитивно смотреть на акции Детского мира, рекомендуем покупать бумаги ритейлера, наш целевой ориентир – 168 руб./акцию, потенциал роста – 21% от текущей цены.

Крупнейший в России ритейлер на рынке детских товаров, Детский мир, опубликовал финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2021 г.

Выручка Детского мира в 3 квартале увеличилась на 14%, до 43,9 млрд рублей. Рост был обусловлен увеличением GMV (общий объем продаж группы), расширением ассортимента собственных торговых марок и переходом на прямые контракты с производителями.

GMV в 3 квартале увеличился на 16,4% г/г, до 49,5 млрд рублей ввиду нормализации трафика после снятия ограничений COVID-19. Общий объем онлайн-продаж в России вырос на 43,7%, до 12,7 млрд руб. Сопоставимые продажи магазинов (LfL) увеличились на 6,3%, где большую часть обеспечил прирост количества чеков (4,1%), и меньшую – рост среднего чека (2,2%). По сравнению с 3 кварталом 2020 года средний чек немного снизился - на 3,8 п.п., а количество чеков выросло на 6,2 п.п. – это в целом типичная ситуация, учитывая сравнение с периодом пандемийных ограничений.

Скорректированный показатель EBITDA выросла в 3 квартале на 12,5% г/г, до 5,8 млрд рублей, рентабельность этого показателя осталась на сопоставимом уровне – около 13%. По итогам 9 месяцев скорректированная EBITDA выросла на 21,4% г/г, до 13,4 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 11,4%, что также сопоставимо с прошлым годом. Давление на рентабельность оказал рост издержек на фонд оплаты труда и логистику, вызванный возрастающей конкуренцией за персонал на фоне COVID-19. А в качестве поддержки выступила высокая доля продаж собственных торговых марок (СТМ) и прямого импорта, который вырос и составил рекордные 53%.

Скорректированная чистая прибыль Детского мира за квартал выросла на 55% г/г, до 3,6 млрд рублей. По итогам 9 месяцев 2021 года наблюдался рост более чем в 2 раза, до 8 млрд рублей. Во многом текущий рост прибыли связан с меньшим убытком от курсовых разниц по сравнению с прошлым годом. Ритейлер сообщил, что за квартал получил убыток от курсовых разниц в размере 138 млн руб. против 1,088 млрд рублей годом ранее. Основными причинами образования убытка стали переоценка валютных обязательств, а также результат исполнения заключенных ранее форвардных контрактов.

CAPEX ритейлера вырос более чем в 3 раза г/г, до 1,8 млрд рублей на фоне продолжающихся инвестиций в постройку 3-его федерального распределительного центра на Урале, а также высоких темпов роста открытия магазинов. FCF составил 4 млрд рублей за счет высокого операционного денежного потока в 3 квартале 2021 г. Напомним, что во 2 квартале FCF был отрицательным, что также является приемлемым в период активного расширения компании на рынке.

Чистый долг Детского мира вырос на 27,3%, до 23,2 млрд рублей на конец сентября. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,2х, что сопоставимо с годом ранее.

Важным моментом отчета стала рекомендация совета директоров утвердить дивиденды за 9 месяцев в размере 5,2 рубля на акцию, т.е. 60% от скорректированной чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев. Общая сумма дивидендов может составить 3,84 млрд рублей. При текущей цене дивидендная доходность составляет 3,7%. Последний день для включения в реестр - 22 декабря. Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров 15 декабря 2021 г.

Дивидендная политика компании предусматривает выплату минимум 50% чистой прибыли по МСФО за предыдущий период, но исторически компания направляла на дивиденды более 100% чистой прибыли по МСФО, что соответствует до 100% показателя по РСБУ. Сниженная сумма дивидендов за 9 месяцев 2021 года связана с ограничениями работы магазинов в начале ноября на фоне COVID-19 и неопределенностью относительно дальнейшей эпидемиологической ситуации.

По итогам 9 месяцев 2020 года Детский мир выплатил 5,08 рубля на акцию, а по итогам года - 6,07 рубля на акцию. Общие дивиденды за 2020 год с учетом промежуточных составили 11,15 рубля на акцию, что давало дивидендную доходность более 8%. Несмотря на сниженные дивиденды по итогам 9 месяцев, мы видим потенциал роста выплат по итогам года в случае улучшения эпидемиологической ситуации. Ожидаем, что совокупные дивиденды будут в пределах 13-16 рублей на акцию, что дает доходность 9-10%.

Мы умеренно положительно оцениваем результаты компании – наблюдается рост основных финансовых показателей, однако видны факторы замедления, связанные с нововведенными ограничениями от COVID-19. Цифровые продажи Детского мира продолжают расти быстрее рынка, несмотря на высокую базу прошлого года. Важным аспектом экспансии ритейлера является расширение ассортимента собственных марок и переход на прямые контракты с производителями. Это также позволит компании оказываться в более выигрышной ситуации в случае кризисов и перебоев с поставками. Продолжаем смотреть на акции Детского мира позитивно в ожидании предновогодних распродаж, рекомендуем покупать бумаги ритейлера, наш целевой ориентир – 168 руб./акцию, потенциал роста – 21% от текущей цены.

ПАО «Промсвязьбанк»