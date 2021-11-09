Комментарии

ПСБ: Рынок ОФЗ с оптимизмом отреагировал на итоги заседания ФРС и ОПЕК+

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В понедельник доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 8,19% (-11 б.п.), 2-летних – до 8,43% (-2 б.п.). Рынок рублевых облигаций отыгрывал снижение доходности облигаций развитых и развивающихся стран после заседания ФРС на прошлой неделе. Комментарии американского Центробанка относительно перспектив повышения базовой ставки оказались более мягкими, чем ожидал рынок. Это усилило спрос на рисковые активы. Рост цен нефть после встречи ОПЕК+ также способствовал покупкам ОФЗ.

Сегодня ожидаем, что позитивный внешний фон будет способствовать снижению доходности 10-летних ОФЗ в направлении к 8,1% годовых. Возможность продолжения роста цен ОФЗ в ближайшие дни будет зависеть от данных по инфляции в России. Рост потребительских цен темпами выше 8,1% г/г может повысить ожидания по ключевой ставке ЦБР и снизить оптимизм покупателей рублевых облигаций.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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