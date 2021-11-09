По состоянию на утро вторника настроения на мировых рынках немного ухудшились

Во вторник ожидаем бокового движения пары доллар-рубль и консолидацию у отметки 71,5 руб.

Не ждем существенных отклонений индекса МосБиржи от уровня 4200 пунктов

Сегодня ожидаем, что позитивный внешний фон будет способствовать снижению доходности 10-летних ОФЗ в направлении к 8,1% годовых

Детский мир (ПОКУПАТЬ) увеличил выручку за 3 кв. 2021 г. на 14% и дал рекомендацию по дивидендам – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Умеренно положительно оцениваем результаты компании – наблюдается рост основных финансовых показателей, однако видны факторы замедления, связанные с нововведенными ограничениями от COVID-19. Цифровые продажи Детского мира продолжают расти быстрее рынка, несмотря на высокую базу прошлого года. Важным моментом в экспансии ритейлера является расширение ассортимента собственных марок и переход на прямые контракты с производителями. Это также позволит компании оказываться в более выигрышной ситуации в случае кризисов и перебоев с поставками. В случае улучшения эпидемиологической ситуации мы ожидаем роста совокупных дивидендов до 13-16 рублей на акцию, что дает доходность 9-10%. Рекомендуем покупать бумаги ритейлера, наш целевой ориентир – 168 руб./акцию, потенциал роста 21% от текущей цены.

ПАО «Промсвязьбанк»