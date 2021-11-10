«Фридом Финанс»: Инфляция снова выходит на первый план

Аналитики «Фридом Финанс»:



Торги 8 ноября на основных американских фондовых площадках завершились слабым ростом. Индекс S&P 500 прибавил символические 0,09%, достигнув 4701 пункта, Nasdaq поднялся на скромные 0,07%, а Dow Jones стал лидером роста, повысившись на 0,29%. Значительно лучше рынка в целом выглядел сектор материалов (+1,23%), который поддержала позитивная динамика котировок производителей стали. Возвращение нефти на положительную территорию способствовало росту энергетического сектора (+0,88%). В аутсайдеры попали коммунальный (-1,45%) и потребительский (-1,38%) сектора.

Advanced Micro Devices (AMD: +10,1%) объявила, что стала поставщиком чипов для дата-центров Meta Platforms (FB: -0,74%).

Viatris (VTRS: +7%) повысила прогноз продаж до конца года, ее выручка и EBITDA за третий квартал оказались выше ожиданий. Илон Маск может продать 10% принадлежащих ему акций Tesla (TSLA: -4,9%), поскольку за это проголосовало большинство опрошенных им в Twitter пользователей.

По данным FactSet, около 90% входящих в S&P 500 компаний отчитались за третий квартал. Их общая прибыль на 10,3% превысила консенсус. Это ниже среднего уровня за год, равного 18,0%, но лучше среднего за пять лет, составляющего 8,4%. Сбои в цепочке поставок в этом сезоне отчетов стали самой упоминаемой проблемой. По-видимому, с ней столкнулись представители всех отраслей. Многие компании отметили также снижение продаж из-за сложностей с закупками.

Данные индекса цен производителей и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла сегодня переключат внимание инвесторов на тему инфляции. Это способно оказать некоторое давление на стоимость государственных облигаций и на оценку компаний технологического сектора. Мы ожидаем, что акции «стоимости» сегодня будут торговаться лучше акций «роста». Они продолжат отыгрывать принятие закона об инфраструктурных реформах и вероятное расширение возможностей по переносу связанных с ростом цен издержек на конечного потребителя. Производители также рассчитывают на позитивный эффект для бизнеса от модернизации транспортной инфраструктуры.

Большинство площадок Юго-Восточной Азии завершили сессию 9 ноября в небольшом минусе: японский Nikkei 225 снизился на 0,75%, китайский CSI 300 опустился на символические 0,03%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,21%. EuroStoxx 50 с открытия торгов не демонстрирует значимой динамики. Фьючерс Brent котируется по $83,43 за баррель. Золото подорожало до $1827 за тройскую унцию. Доходность 10-летних трежерис составляет 1,50%.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4670–4720 пунктов.

Сегодня выйдут данные индекса цен производителей (PPI) за октябрь (прогноз: 0,5% против 0,2% в сентябре).

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 60 пунктов.

S&P 500 продемонстрировал отскок от верхней границы восходящего канала. Индикатор MACD сигнализирует о затухании «бычьего» импульса, а RSI продвинулся в зону перекупленности, поднявшись выше 70 пунктов. Данные факторы и форма последней дневной свечи сигнализируют о возможности краткосрочного разворота вниз. Ближайшая поддержка расположена в области 50-дневной скользящей средней на уровне 4480 пунктов.