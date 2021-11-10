Ростелеком опубликовал финансовые результаты за 3 кв. 2021 г.

Ростелеком сегодня опубликовал финансовые результаты за 3 кв. 2021 г. лучше консенсуса по OIBDA, но хуже по выручке и чистой прибыли. Выручка выросла на 5%, до 141,2 млрд рублей, EBITDA - на 9% г/г, до 58,3 млрд рублей. Чистая прибыль сократилась на 29% по причине убытков по обесценению активов и увеличения амортизационных отчислений. Также компания отметила, что может увеличить дивиденды по итогам 2021 года до 6 рублей на акцию. Мы полагаем, что Ростелеком продолжит развитие цифровых сервисов как одного из быстроразвивающихся сегментов, а также продолжит платить дивиденды в качестве лидирующей компании на российском телекоммуникационном рынке. Поднимаем целевой ориентир по акциям до 113 рублей за бумагу, что дает потенциал роста 21% к текущей цене.

Выручка и чистая прибыль Ростелекома в 3 квартале оказались ниже консенсус-прогноза: 141,2 против прогнозируемых 142,79 млрд рублей по выручке и 8,4 против прогнозируемых 11,18 млрд рублей по чистой прибыли. Показатель OIBDA оказался выше прогноза (58,3 против 57,63 млрд рублей). Рентабельность по OIBDA также чуть превысила ожидания – 41,3% против 40,48% прогнозируемых.

Выручка Ростелекома в 3 квартале выросла на 5% г/г - до 141,2 млрд рублей. Основными факторами, позитивно повлиявшими на выручку, стали рост доходов от мобильного бизнеса и широкополосного доступа в Интернет (ШПД).

Доходы от услуг ШПД выросли на 10%, до 24,9 млрд рублей за счет роста абонентской базы и среднего дохода в расчёте на одного абонента. Услуги телевидения принесли компании 9,87 млрд рублей доходов (рост на 5%), оптовые услуги - 19,08 млрд рублей (рост на 2%). Доходы от цифровых сервисов, наоборот, сократились на 5% (до 18,4 млрд рублей), как и доходы от фиксированной телефонии (сокращение на 10% - до 12,03 млрд рублей).

OIBDA поднялась на 9% г/г - до 58,3 млрд рублей, рентабельность по OIBDA увеличилась с 39,8% до 41,3%. Положительно на динамике OIBDA сказался рост выручки. Однако чистая прибыль упала на 29% г/г и составила 8,4 млрд рублей против 11,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Давление на чистую прибыль оказали рост убытков по обесценению активов, увеличение амортизационных отчислений.

Капвложения Ростелекома выросли на 1% - до 24,6 млрд рублей. Свободный денежный поток (FCF) составил 13,3 млрд рублей, сократившись на 29,6% г/г. На динамику свободного денежного потока в 3 квартале 2021 года повлияло, главным образом, изменение в рабочем капитале, обусловленное ростом дебиторской задолженности.

Чистый долг, включая обязательства по аренде, увеличился на 8% с начала года и практически не изменился г/г, составил 502,5 млрд рублей. Отношение чистого долга к OIBDA чуть снизилось до 2,3х.

Также компания отметила, что может увеличить дивиденды по итогам 2021 года до 6 рублей на акцию, что дает дивидендную доходность 6,4%. По текущей дивполитике на 2021-2023 гг. Ростелеком должен платить не менее 5 рублей на акцию, при этом компания ежегодно планирует наращивать выплаты как минимум на 5%. Одновременно с этим компания будет направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли.

Мы смотрим на отчетность Ростелекома умеренно положительно. Компания показала результаты чуть лучше ожиданий по OIBDA, но хуже по выручке и чистой прибыли. Замедление роста выручки связано со снижением доходов от цифровых сервисов, причиной чему служит высокая база прошлого года, а чистая прибыль снизилась преимущественно за счет неденежных статей. Мы полагаем, что Ростелеком продолжит развитие цифровых сервисов как одного из высокомаржинальных и быстроразвивающихся сегментов, а также продолжит платить дивиденды в качестве лидирующей компании на российском телекоммуникационном рынке. Мы немного поднимаем целевой ориентир по акциям Ростелекома до 113 рублей за бумагу, что дает потенциал роста 21% к текущей цене.

ПАО «Промсвязьбанк»